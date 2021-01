La série cubaine de baseball, principal événement sportif national, a débuté le 12 septembre et avec une date de fin fixée au 5 février, se déroule sans public dans les stades, mesure appliquée pour la première fois dans ces championnats, qui a été imposée par la pandémie. . / Ernesto Mastrascusa / Archives

La Havane, 5 janvier . .- Un entraîneur de l’équipe cubaine de baseball de Pinar del Río, dont le nom est conservé en réserve, a été testé positif pour le covid-19 au milieu de la 60e série nationale du sport phare de l’île, au cours de quelles contagions ont été détectées dans trois des clubs participants.

Le reste des membres de l’équipe de la province cubaine occidentale et leur rival du club oriental Holguín sont en quarantaine après avoir disputé le premier des trois matchs auxquels ils ont convenu, comme l’a rapporté mardi la Commission nationale de baseball (CNB). .

Le communiqué rappelle que comme le stipulent les protocoles de santé du pays, les deux équipes couvriront cinq jours d’isolement avant de répéter le test de diagnostic PCR à leurs membres pour déterminer d’autres infections possibles.

Cela indique également que ce n’est qu’alors qu’il peut être décidé de reporter les duels restants entre les deux équipes.

Aujourd’hui, l’équipe Industriales – populairement connue sous le nom de “ Leones de La Habana ” – a rejoint le championnat national, qui avait suspendu les matchs prévus pendant plus de deux semaines car 11 de ses joueurs avaient été confirmés avec covid en décembre dernier lorsqu’ils célébraient la sous-série. avec Pinar del Río.

Un autre cas a également été signalé hier d’un joueur de l’équipe de la province orientale de Santiago de Cuba qui a été testé positif pour le coronavirus à la suite de l’analyse appliquée à tous les membres de cette distribution.

La série cubaine de baseball, principal événement sportif national, a débuté le 12 septembre et avec une date de fin fixée au 5 février, se déroule sans public dans les stades, mesure appliquée pour la première fois dans ces championnats, qui a été imposée par la pandémie.

Les 16 équipes impliquées représentent les quinze provinces cubaines et la municipalité spéciale d’Isla de la Juventud et selon leurs organisateurs rapportés au début, leurs membres sont soumis à des tests diagnostiques chaque semaine.

Cuba accumule à ce jour 12 964 positifs, 147 décès et 1 761 patients actifs, un nombre qui a augmenté progressivement depuis décembre dernier en raison d’une nouvelle vague d’infections associées aux cas importés et aux contacts des habitants avec des voyageurs infectés.