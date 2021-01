Isla Grande, dans les îles Rosario. Photo: Colprensa / El Universal

Malgré le fait que les îles Rosario constituent l’un des territoires les plus paradisiaques de Colombie, en raison de ses eaux cristallines et de ses plages de sable blanc, la situation de ses habitants n’est pas la meilleure. Fin 2020, trois décès de mineurs, habitants de l’archipel, ont été enregistrés faute de soins médicaux en temps opportun.

La situation était la paille qui a brisé le dos du chameau et pour laquelle le Conseil communautaire des îles a déposé, le 30 décembre, une action tutela contre le district de Carthagène, avec laquelle ils ont exigé de l’administration l’accès à un service de santé rapide et de qualité.

Après avoir entamé l’action en justice, le troisième tribunal pour l’exécution des sanctions et des mesures de sécurité à Carthagène a statué, le 18 janvier, en faveur des insulaires, qui mènent une lutte ardue pour des soins médicaux dignes dans la région.

La mort de mineurs

Les enfants sont décédés entre septembre et octobre de l’année dernière. Les causes? Elles sont encore incertaines. Lorsque des enfants de moins de 8 mois, 8 et 14 ans sont arrivés dans la ville de Carthagène, ils ont subi un arrêt cardiaque, sans recevoir au préalable les soins médicaux dont ils avaient besoin., puisque selon le journal El Universal, dans l’archipel il n’y a qu’un seul centre de santé où “il n’y a pas un seul médecin permanent pour effrayer la mort”.

“Si nous avions même eu les premiers soins, ces mineurs ne seraient peut-être pas morts. Sur l’île, nous avons un poste de santé en mauvais état et il n’y a pas de médecins ou d’infirmières qui fournissent les premiers soins. Non seulement les enfants qui sont tombés malades, ce sont aussi des adultes, tellement fatigués de tout cela que nous avons décidé de ne plus en dire!, Et c’est ainsi que nous mettons la tutelle, exigeant le respect de nos droits “, a déclaré à El Universal Dayana Medrano , représentant légal du conseil communautaire d’Islas del Rosario.

Medrano a intenté une action tutela, non seulement pour la mort des trois mineurs, mais pour d’autres cas, comme celui d’un adolescent de 17 ans, qui ils ont dû être transférés en bateau des îles parce qu’il souffrait.

«Comme ici à Orika, une petite communauté de Raizal, ils n’ont pas non plus d’éducation sexuelle, en novembre, il a dû courir avec ce mineur défier la mer aux petites heures du matin. Votre grossesse est à haut risque et vous devriez toujours avoir des soins médicaux. Début décembre, nous avons également transféré un mineur malade à Barú, par voie terrestre, mais comme il n’y a pas de centre de santé, nous avons dû suivre la route et à ce moment-là il a convulsé 3 fois.“A fait valoir Medrano dans le journal régional.

Enfin, le troisième tribunal pour l’exécution des peines et des mesures de sécurité à Carthagène s’est prononcé en faveur des Raizales, qui, au nom de Medrano, déclarent que comme ceux-ci, ils ont souvent dû faire des «cordes» pour recevoir des soins médicaux en temps opportun.

Que dit la décision?

Le représentant légal a assuré à El Universal que, bien qu’ils fêtent la décision, il reste encore un détail à résoudre pour son exécution et c’est “que il n’y a pas de poste de santé adéquat, puisque celui que nous avons est dans des conditions précaires ».

Avec la décision, selon la décision publiée par les médias locaux, “Le bureau du maire de Carthagène, le département administratif de la santé (Dadis), l’hôpital ESE local de Cartagena de Indias, est ordonné par l’intermédiaire de leurs représentants légaux ou de ceux qui agissent à leur place, conjointement et solidairement, et dans les 15 jours suivant la notification de cette mise à disposition, effectuer les démarches et actions nécessaires pour garantir l’assistance permanente d’une personne de la zone de santé, qu’il s’agisse d’un médecin, d’un ambulancier paramédical, etc., de manière à ce qu’il soit qualifié pour fournir une assistance sanitaire appropriée en cas d’urgence médicale ».

En outre, la décision indique également que le service doit être axé avant tout sur des situations qui nécessitent un «type de soins médicaux immédiats ou un type de soins médicaux de courte durée (moins de 30 minutes)». Selon El Universal, les autorités ont fait appel de la décision et les causes de leurs actes sont encore inconnues.

