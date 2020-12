Les images du garage où la voiture qui a heurté et tué un bébé a été retrouvée à Flores

Ce samedi après-midi, un homme de 44 ans s’est présenté au poste de police du quartier 7A à Flores avec son avocat et a reconnu être le propriétaire de la Volkswagen Golf GTI blanche qui, jeudi soir, a percuté une femme et son fils à grande vitesse. enfant de quatre ans qui est finalement décédé. L’homme, identifié comme Rubén Ariel Papadopulos, a été détenu pour l’incident et en attente d’enquête.

Cependant, au cours des dernières heures, la police de Buenos Aires et la police de la ville ont trouvé le véhicule à l’origine de l’accident dans un parking de la ville de Ramos Mejía, dans le quartier de Buenos Aires à La Matanza, où les caméras de sécurité ont enregistré deux jeunes hommes sortant du véhicule après le fait. Les images montrent comment les deux restent à côté de la voiture pendant quelques minutes et l’un d’eux attrape sa tête devant la voiture, qui avait une profonde entaille dans le capot.

L’un d’eux, comme l’ont confirmé des sources policières, a été identifié comme étant Ricardo Emanuel Papadopulos, 21 ans, fils du détenu actuel et propriétaire de la voiture. Sur la base de ces informations, le Tribunal pénal et correctionnel national no 62, dirigé par le juge Patricia Guichandut a ordonné la recherche de Papadopulos junior et demandé des informations à toute personne pouvant fournir des informations sur le jeune homme.

L’événement s’est produit ce jeudi après 23 heures, lorsqu’une femme de 45 ans, identifiée comme Débora Inés Agosti et son fils de 4 ans Ils ont traversé la direction de l’Avenida, à la hauteur de la rue San Pedrito, dans le quartier de Flores à Buenos Aires. Là, ils ont été percutés à grande vitesse par la Volkswagen Golf GTI blanche, dont le conducteur s’est alors enfui.

Ricardo Emanuel Papadopulos a 21 ans et est actuellement recherché par la Justice: la caméra de sécurité du parking où il a été retrouvé l’a enregistré auprès d’une autre personne

Quelques secondes après l’accident de la route, qui a été enregistré par une caméra de sécurité dans la zone, un officier de la police municipale qui se trouvait sur les lieux a irradié l’alerte à toutes les communes pour retrouver le suspect et a demandé une ambulance à SAME. .

Le garçon, toujours vivant, a été transféré à l’hôpital de Piñero bien que heures plus tard, il est décédé en raison de la gravité des blessures. Sa mère, quant à elle, reste hospitalisée dans le même centre de santé dans un état grave avec de multiples blessures et fractures.

Ce samedi, Papadopulos senior s’est présenté avec son avocat au poste de police, il s’est simplement identifié comme le propriétaire du véhicule et a été arrêté: comme il a pu le confirmer InfobaeIl a passé la nuit au poste de police 7A et ce dimanche matin, il a été référé à Alcaidía 14.

Le véhicule de Papadopulos dans l’accident a été retrouvé dans un parking à Ramos Mejía

Dans sa déclaration d’enquête devant le procureur Cesar Troncoso de la Procureur national pour les affaires pénales et correctionnelles No 55, en charge de l’affaire, le père de Papadopulos aura l’occasion de préciser si en plus d’être propriétaire, il conduisait réellement le véhicule ou confirmait que c’était son fils, qui est intensément recherché par la justice.

Une source judiciaire ayant accès au dossier a indiqué à ce média que l’accusation portée contre le conducteur du véhicule sera pour le crime de “Homicide aggravé d’un mineur par la conduite imprudente d’un véhicule à moteur”, prévu au premier alinéa de l’article 84 bis du Code pénal.

«Il peut y avoir des facteurs aggravants tels que l’évasion de la scène, entre autres, et des blessures coupables de la part de la mère de l’enfant qui pourraient être graves ou très graves.», A indiqué la même source. “La question de la fraude éventuelle fera partie de l’évaluation du juge sur la base des preuves qui peuvent être recueillies.”

Avec des informations de Martin Candalaft et Federico Fahsbender

