Sur la photo, le membre du Congrès républicain Matt Gaetz. . / Erin Scott / Archives

New York, 5 décembre . .- Les autorités de Jersey City (New Jersey, États-Unis) enquêtent sur un gala de jeunes du Parti républicain qui a eu lieu dans un restaurant et à partir duquel les participants ont téléchargé des photos sur les réseaux groupes sociaux dans lesquels ils ont été vus sans masque ni distance, parmi lesquels le controversé membre du Congrès de Floride Matt Gaetz.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré hier soir que les autorités locales enquêtaient sur le respect des mesures contre le covid-19 lors d’un événement organisé ce jeudi par le Young Republican Club de New York et jugé “inacceptable que quelqu’un veuille délibérément mettre mettre en danger des personnes d’un autre État. “

Murphy a déclaré que le groupe s’était rencontré “en cachette” au restaurant Maritime Parc à Jersey City alors qu’ils ne pouvaient pas trouver un autre espace à New York et a publié une photo sur Twitter d’un groupe de personnes se déplaçant autour de Gaetz, lui disant : “Vous n’êtes pas les bienvenus dans le New Jersey et franchement je ne veux pas que vous retourniez dans cet état.”

Selon Gavin Wax, le président du club républicain, aux médias gothamistes locaux, le New Jersey avait toujours été considéré pour l’événement en raison de ses «règles plus laxistes», puisque 150 personnes pouvaient s’y rassembler, le nombre final de participants, et en New York, seulement 50.

Le maire, Steven Fulop, a ordonné au restaurant de fermer temporairement jusqu’à ce que ses propriétaires soumettent un “plan d’opérations écrit” expliquant comment il remplira le mandat COVID-19 de l’État, y compris les mesures de capacité du local et l’utilisation de couvertures faciales.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré à CNBC que les normes de capacité étaient respectées et que tous les participants devaient porter un masque lorsqu’ils entraient et sortaient des lieux, mais a déclaré qu’il ne pouvait pas “forcer le respect des mesures suggérées de distance sociale en général. réunions “.

Les cas de coronavirus ont augmenté ces dernières semaines dans le New Jersey, qui a un taux de positivité supérieur à 13%, et New York a l’une des meilleures situations du pays après avoir été l’épicentre de la pandémie au printemps dernier mais aussi il a subi un rebond et est proche de 5%.

Aux États-Unis, les records de contagion continuent d’être battus et ce vendredi, il y a eu environ 225 500 nouveaux cas et 2 500 décès, avec les plus grands foyers en Floride, en Californie et au Texas.