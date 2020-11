Une femme reçoit un crayon et le bulletin de vote dans un centre de vote de San Juan. . / Thais LLorca / Archives

San Juan, 6 novembre . .- Le président de la Commission électorale d’État (CEE) de Porto Rico, Francisco Rosado, a déclaré qu’il espère que ce vendredi le dépouillement des votes qui ont été déposés en personne le jour de la les élections du 3 novembre sur l’île.

En attendant, le décompte des votes par anticipation et par courrier commencera probablement lundi.

Du vote viendront les nouveaux postes pour l’intérieur et pour le représentant de l’île devant le Congrès des États-Unis, en plus des membres de l’Assemblée législative et des municipalités.

Rosado, dans des déclarations aux médias, a indiqué que la certification officielle du gagnant auprès du gouvernement ne sera connue qu’à l’issue de l’examen général, dans deux ou trois semaines.

Il a souligné que des travaux étaient en cours pour que, dans la journée de ce vendredi, le dépouillement du vote en face à face le jour des élections, mardi dernier, puisse être terminé.

Mais il a précisé que si cela ne se produisait pas, les votes restants iraient à l’examen général qui débutera lundi avec le reste du vote par anticipation, une modalité dont des milliers de Portoricains ont profité, entre autres raisons pour éviter la contagion par le covid-19.

Rosado a indiqué que le décompte des voix a été retardé d’environ trois jours en raison du grand nombre d’électeurs qui ont voté selon la modalité avancée, beaucoup plus élevé que lors des élections précédentes.

Lors des précédentes élections, le Conseil d’administration pour le vote anticipé et absent (JAVA) avait compté près de 15 000 votes par anticipation, alors que lors de ces élections, le chiffre atteignait 227 000 voix.

Rosado a souligné qu’en fait, le matériel reçu – en plus du vote le jour du scrutin – est 10 fois plus élevé que celui des dernières élections en 2016.

Il n’a pas précisé le nombre de bulletins de vote restant à dépouillement, mais a fait remarquer qu’il y avait 52 urnes avec des votes à revoir.

Concernant les accusations de lenteur et d’échecs organisationnels, Rosado a déclaré qu’il faut tenir compte du fait que, par exemple, 115000 bulletins sont arrivés ce vendredi qui n’ont pas été traités par les machines pour différentes raisons, un volume de travail qu’il a reconnu est difficile à absorber avec les moyens disponibles de la CEE.

Concernant la certification préliminaire qui a été annoncée mardi et mercredi et qui a placé devant le candidat au poste de gouverneur du Nouveau Parti progressiste (PNP), Pedro Pierluisi, il a précisé que cela a été fait conformément aux dispositions du Nouveau Code électoral, rien plus.

Mais “la certification finale est donnée à la fin de l’examen, cela a toujours été fait comme ça”, a-t-il précisé quand le vainqueur final de la course au poste de gouverneur, le poste le plus important, sera connu.

Avec 97,63% des écoles interrogées, Pierluisi a 405 648 voix et 32,90%, tandis que le candidat du Parti démocratique populaire (PPD), Carlos Delgado, en a 388 950 et 31,55%.

En revanche, dans la lutte pour le maire de San Juan, le candidat PNP, Miguel Romero, détient déjà 43 874 voix, tandis que celui du Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, 41 978.

Rosado a insisté sur le fait qu’une fois l’événement terminé, ce qui pourrait se produire aujourd’hui, les résultats peuvent être partiellement certifiés.

Sur la méfiance causée par les retards, il a dit que parmi la population il y a un manque d’orientation et que l’éducation élimine la peur.

Concernant le retard dans la publication des chiffres des élections mardi sur Internet, il a précisé que c’était un problème d’accès à la page sur le réseau de la CEE, mais que le système interne fonctionnait.

“L’intranet fonctionnait bien. L’accès du public extérieur a échoué car il y a eu 1,4 million d’accès et il s’est effondré”, a-t-il expliqué.