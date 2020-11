15 minutes. On estime que 50,6 millions de personnes aux États-Unis opteront pour des voyages traditionnels à Thanksgiving, le chiffre le plus bas depuis 2016, principalement en raison de la pandémie et du chômage, selon la plus grande organisation de chauffeurs de la Pays.

L’AAA (Association of American Motorists) indique qu’en 2019, 56 millions de personnes ont quitté leur lieu de résidence pour la célébration de Thanksgiving, ce qui signifie une diminution de 9,7%.

Mais il prévient que ses estimations sont peut-être trop optimistes, car alors que la nouvelle vague de COVID-19 balaie les États-Unis, de nombreuses personnes risquent d’abandonner leurs projets de voyage à la dernière minute pour Thanksgiving, qui cette année est célébrée le 26. de novembre.

Selon les estimations, 47,8 millions de personnes voyageront en voiture, 2,4 millions en avion et 353 000 par d’autres moyens de transport (bus, train ou bateau).

En Floride, le nombre estimé de voyageurs est de 2,76 millions de personnes, contre 2,9 millions en 2019.

Ils recommandent de prendre des précautions

Mark Jenkins, porte-parole du groupe AAA-The Auto Club (la branche sud des États-Unis), a déclaré que “la décision de voyager est personnelle”. Cependant, il a rappelé que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont indiqué que rester à la maison est le meilleur moyen d’arrêter la propagation du virus.

“Pour ceux qui sont toujours déterminés à voyager, nous vous exhortons à prendre toutes les précautions possibles pour vous protéger et protéger les autres.”

États Unis Jusqu’à ce vendredi, il atteignait le chiffre de 10560771 cas confirmés et 242 477 décès dus à la maladie COVID-19, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

C’est le pays au monde avec le plus d’infections – 142 363 nouvelles mercredi – et de décès.