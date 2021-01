Avant son arrestation, a rapporté NBC, Chansley s’est réjoui de la façon dont les foules se sont infiltrées dans le Capitole, forçant les législateurs à fuir.

“Le fait que nous ayons eu un groupe de traîtres au pouvoir, blottis les uns contre les autres, mis des masques à gaz et se repliant dans leur bunker souterrain, je considère que c’est une victoire”, a-t-il déclaré à NBC News.

Chansley fait face à plusieurs accusations fédérales, notamment pour intrusion et conduite désordonnée sur le terrain du Capitole.

Les médias ont déclaré que Chansley avait souvent été vue lors de rassemblements de soutien à Trump. Les efforts de . samedi pour atteindre sa famille ont échoué, tout comme les tentatives pour atteindre la famille de Johnson.

On ne savait pas où Chansley était détenu samedi, ou si lui ou Johnson avait une représentation juridique.

Johnson, qui a comparu pour la première fois devant un tribunal fédéral lundi, est accusé d’avoir quitté Washington.

MENACES POUR L’ORATEUR

Un homme qui a été arrêté en relation avec les événements de Capitol Hill et les menaces contre les législateurs a déclaré aux agents du FBI qu'il était arrivé jeudi à Washington, un jour en retard pour le rassemblement, après avoir été retardé sur le chemin de l'Ohio, ont-ils montré. Documents de la Cour fédérale

Cleveland Meredith a été retrouvé avec un fusil d’assaut Tavor X95, un pistolet Glock et des centaines de cartouches, et a été arrêté pour avoir menacé Pelosi après qu’un agent du FBI eut lu les SMS du 7 janvier Meredith Elle a parlé de “lui avoir mis une balle dans la tête à la télévision en direct” et l’a renversée avec son camion, selon une plainte pénale.

Au moins une douzaine de personnes ont fait face à des accusations criminelles devant le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia en relation avec les émeutes, et au moins 40 autres personnes ont fait face à des accusations moins graves devant la Cour supérieure du district de Columbia, une localité locale. . Beaucoup d’entre eux ont été interpellés jeudi et libérés, avec une ordonnance du juge de ne pas retourner à Washington à moins qu’ils ne comparaissent devant le tribunal ou ne rencontrent leurs avocats.

Parmi eux se trouvait Richard Barnett, l’homme de Gravette, Arkansas, qui a été photographié assis à un bureau dans le bureau de Pelosi, les pieds sur des meubles.

Nicholas Ochs, le chef autoproclamé de la section d’Hawaï du groupe d’extrême droite Proud Boys et qui a fait une offre infructueuse pour un siège à la Chambre des représentants d’Hawaï en novembre, a été arrêté à son retour à Honolulu et accusé d’intrusion sur des bâtiments ou terres restreintes, ont déclaré les procureurs fédéraux dans un communiqué. Il n’était pas immédiatement clair s’il avait un avocat.

Parmi les personnes arrêtées vendredi pour avoir participé aux émeutes se trouvait Derrick Evans, membre de la Chambre des délégués de Virginie-Occidentale, qui a annoncé sa démission samedi dans un communiqué d’une ligne.

Evans, qui venait d’être élu en novembre et qui avait été présenté sur son site Web de campagne comme “un conservateur pro-Trump qui se lèvera toujours, s’exprimera et se battra pour les valeurs chrétiennes”, a été diffusé en direct à Capitol Hill le Mercredi, et a été enregistré en disant: «Nous sommes, nous sommes! Derrick Evans est à Capitol Hill », a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué.

Le FBI et l’unité des homicides du département de police de Washington enquêtent conjointement sur la mort du policier du Capitole Brian Sicknick, qui a été blessé alors qu’il défendait le Capitole. Sicknick venait de prêter serment au département de police du Capitole des États-Unis, réalisant un rêve de toujours.

Steven D’Antuono, le directeur adjoint en charge du bureau extérieur du FBI à Washington, a déclaré vendredi que les émeutiers qui étaient rentrés chez eux n’étaient pas à l’abri d’une arrestation.

“Juste parce que vous avez quitté la région de DC, vous pouvez toujours vous attendre à ce que quelqu’un frappe à la porte si nous découvrons que vous faisiez partie de l’activité criminelle sur Capitol Hill”, a déclaré D’Antuono.