Le Congrès a inclus 4,2 milliards de dollars pour aider la Metropolitan Transportation Authority (MTA), dans le cadre du nouveau plan de secours COVID-19 qu’ils ont approuvé la semaine dernière, et bien que les fonds qui attendent toujours le La signature du président Trump donnerait une pause à l’agence de train et de bus Big Apple, il n’en sera pas de même pour les utilisateurs.

Monde de Miami/Le journal

Avec une réduction de près de 70% des revenus due au manque de passagers depuis le début de la pandémie et un déficit de plus de 12 milliards de dollars pour l’agence de transport, le “ miracle ” de penser qu’il n’y aura pas d’augmentation de la MetroCard l’année prochaine, comme l’ont demandé le Mexicain Julio Monroy et des milliers de New-Yorkais, ils semblent être à l’écart, du moins pour le moment.

La MTA a averti que les fonds en route contribueraient considérablement à freiner les licenciements et les coupures possibles dans les itinéraires et les services, mais l’augmentation des tarifs devrait être votée en janvier ou plus tard.

L’agence a précisé que le budget du service de transport public supposait une augmentation des tarifs tous les deux ans, comme c’est le cas depuis 2009, et a averti que le programme d’immobilisations, de réparation et de modernisation du système resterait suspendu pour l’instant.

«Nous sommes soulagés et reconnaissants que le Congrès adopte un autre projet de loi sur le soulagement du coronavirus qui comprend 4 milliards de dollars d’allégement fédéral pour le MTA. Ce financement crucial va nous permettre de traverser 2021 sans pannes de service dévastatrices et licenciements de plus de 9 000 collègues », a déclaré Patrick J. Foye, président de la MTA, ajoutant que l’horizon reste très nuageux.

«Pour être clair, nous sommes toujours confrontés à un déficit de 8 milliards de dollars dans les années à venir, mais c’est une première étape prometteuse qui contribuera à protéger les économies locales, étatiques et nationales à court terme. Nous espérons que les futurs projets de loi compenseront pleinement l’impact de la pandémie, car il ne peut y avoir de reprise sans un système de transport public solide pour servir de moteur du progrès », a ajouté le responsable.

Il faut noter que si le plan de secours n’est pas finalement approuvé par Trump, le MTA verrait les choses fourmilières, puisqu’il compte sur les 4000 $ que le plan d’aide lui donne. La crainte est que Trump, qui exigeait comme condition de tamponner sa signature sur la loi, que les chèques de relance émis aux Américains gagnant jusqu’à 75000 dollars par an soient de 2000 dollars et non de 600 dollars, comme convenu, disparaissent.

Les utilisateurs préoccupés par un coup dans la poche

La réponse de la MTA pour aller de l’avant avec son plan d’augmentation des tarifs pour 2021 n’a pas plu à la grande majorité des utilisateurs, dont beaucoup sont des travailleurs essentiels, car ils disent qu’au milieu de la dévastation causée par le COVID-19, il n’y a plus de place pour un coup de plus dans la poche, dans quelque chose de basique comme le transport.

«Il me semble que c’est la goutte d’eau que le MTA obtient de l’argent et qu’il ne nous place même pas sur sa liste de priorités. Nous sommes dans la file d’attente pour tout », a déclaré le Colombien Jairo Castro, qui travaille dans un restaurant de Manhattan en tant que cuisinier, et qui a vu ses revenus diminuer depuis la semaine dernière où ses heures de travail ont été divisées par deux. «Dans une situation comme celle-ci, au lieu de penser à augmenter la MetroCard, qui est déjà très chère, elle nous dirait aujourd’hui comme cadeau de Noël que non seulement les prix n’augmenteront pas mais qu’ils quitteront le service gratuit, pendant que les choses sont réglées.

Liborio Mendieta, originaire de Guerrero, au Mexique, s’est également joint à la plainte et a assuré que les New-Yorkais les plus pauvres avaient été «bombardés» de toutes parts.

«Dans les loyers, ils ne nous aident pas, ils prennent nos emplois dans les restaurants, ils ne nous donnent pas d’assurance-chômage ou d’aide pour ne pas avoir de papiers et maintenant ils veulent télécharger notre MetroCard. La vérité est qu’ils passent. Nous ne valons pas Cuomo », a déclaré l’immigrant. «Ils nous font passer le train. C’est bien qu’ils nous donnent une vraie pause ».

L’Équatorien Julio Saquicela est allé plus loin et a déclaré que si les tarifs montaient en janvier, il n’achèterait plus de MetroCards et se faufilerait dans le train.

«Ils devraient prendre soin de nous et nous traiter avec douceur envers ceux d’entre nous qui travaillent tout le temps pour faire fonctionner la ville. Cela me met déjà en colère et la vérité est que s’ils ne nous traitent pas avec considération, alors nous devrions tous entrer sans payer pour qu’ils nous prennent en compte et nous apprécient. C’est un abus », a déclaré le père de famille, du Queens.

Le président de la commission des transports du conseil municipal, Ydanis Rodríguez, a assuré comprendre la grave situation économique dans laquelle se trouve la MTA, mais a appelé cette agence à donner une pause aux utilisateurs.

“J’espère que les fonds fédéraux qu’ils reçoivent, la MTA pourra normaliser ce qui a à voir avec l’un des pires déficits de son histoire, et qu’elle pourra également protéger tout plan d’augmentation des tarifs de transport”, a déclaré le dirigeant politique.

«J’espère que le MTA ne se précipitera pas pour prendre des décisions et attendre que Biden et Harris prennent leurs fonctions, qui, selon les dirigeants démocrates eux-mêmes, devraient donner plus d’aide financière au MTA. Je vous demande de ne pas poursuivre votre plan d’augmentation », a ajouté le politicien dominicain.

Un activiste réclame des augmentations nulles

Les militants des transports ont également pris le même parti et ont assuré que la décision fédérale ne résout pas les besoins de milliers de New-Yorkais qui ne demandent aucune augmentation.

Danny Pearlstein, de l’organisation Riders Alliance, qui s’occupe des passagers du système de transport public de la Big Apple, a assuré qu’avec le coup de pouce économique convenu à Washington, le métro et les bus MTA sont protégés des coupures immédiates, mais a reconnu que il ne répond pas à la grande préoccupation des passagers les plus démunis.

«Le programme de secours COVID ne permettra pas à tous les New-Yorkais de se remettre. Payer le prix du transport en commun continuera d’être une lutte pour trop de gens, en particulier pour les travailleurs essentiels et les personnes à faible revenu qui n’ont pas d’autre moyen de se déplacer », a averti Pearlstein, qui a exhorté le gouverneur Cuomo à ordonner l’arrêt des augmentations de prix pour le 2021.

“Le Gouverneur Cuomo doit arrêter la hausse régressive des taux et trouver de nouvelles sources de financement progressives pour la MTA plutôt que d’essayer d’équilibrer son budget aux dépens des usagers des transports en commun”, a-t-il ajouté.

Le directeur exécutif de l’organisation «Transportation Alternatives», Danny Harris, a averti que les transports publics sont «le moteur de l’économie» de New York et que la reprise après la pandémie dépendra d’un MTA entièrement financé.

“Obtenir 4 milliards de dollars pour le MTA est une victoire importante pour les conducteurs de bus, les conducteurs de métro et l’avenir de la région”, a déclaré le militant des transports, avertissant que le prochain gouvernement se mettrait d’urgence dans sa poche.

«Il reste encore beaucoup à faire et nous sommes prêts à travailler avec les élus et les partenaires pour obtenir les milliards de dollars supplémentaires nécessaires pour #Save Transit et financer entièrement la MTA. Cela inclut également le passage de la taxe de congestion à Manhattan, et nous exhortons vivement la nouvelle administration Biden à donner le feu vert à cette mesure de financement sans délai. “

Le sénateur new-yorkais Chuck Schumer, chef de la minorité démocratique au Sénat, a applaudi le financement approuvé pour le MTA dans le plan de secours fédéral, affirmant qu’ils rendraient le métro d’une importance vitale pour que la Big Apple continue de bouger au milieu. sa tentative de sortir de l’autre côté.

“Cette (aide) devrait permettre à notre métro et à nos bus de fonctionner sans les types de coupes qui inquiètent les gens”, a déclaré le politicien, qui n’a fait aucune référence aux augmentations de prix.

Malgré l’argent en cours de route, la MTA insiste sur le fait qu’elle aura encore besoin de 8 milliards de dollars supplémentaires pour éviter des coupures dans les services de bus et de train jusqu’à 40%.

Le bureau du gouverneur Andrew Cuomo n’a pas pris la parole et n’a pas répondu directement aux appels lui demandant d’intervenir pour empêcher la MTA d’augmenter les tarifs.

Le financement du MTA en chiffres:

4 200 millions de dollars seraient les fonds alloués au MTA par le gouvernement fédéral 12 000 millions de dollars est le déficit actuel auquel est confronté le MTA 8 000 millions de dollars seraient le déficit après avoir reçu l’aide fédérale 70% des revenus des billets ont été réduits au milieu de la pandémie