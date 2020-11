La vidéo qui accompagne la mélodie a déjà obtenu 17 448 786 vues sur YouTube depuis le 29 octobre lors de sa sortie. . / EPA / ETIENNE LAURENT / Archives

San Juan, 1er novembre . .- Le 4 novembre, le pont Teodoro Moscoso, situé près de l’aéroport international de San Juan et traversant une lagune, sera fermé à la circulation pour l’enregistrement d’une vidéo avec le célèbre chanteur portoricain Bad Lapin.

“Des panneaux de direction seront installés dans les environs pour fournir des détails sur les itinéraires alternatifs disponibles. Les conducteurs sont invités à être attentifs aux messages variables placés avant les entrées du pont”, a expliqué Autopistas de Puerto Rico dans une annonce publiée dans l’édition imprimé ce dimanche d’El Nuevo Día.

À leur tour, ils ont indiqué dans l’avis, sans préciser la raison de l’impossibilité de transiter, que la fermeture aura lieu entre huit heures du matin et midi.

Le journal précise cependant qu’il s’agit d’un enregistrement de l’artiste pour la cérémonie des Latin Grammy Awards, prévue le 21 novembre.

L’enregistrement se déroulera à bord d’une voiture haut de gamme, ont-ils révélé.

La semaine dernière, le Portoricain a sorti une nouvelle chanson, “Dakiti”, avec le compositeur et producteur portoricain Jhay Cortez.

La vidéo qui accompagne la mélodie a déjà obtenu 17 448 786 vues sur YouTube depuis le 29 octobre lors de sa sortie.

Avec son compatriote Daddy Yankee, Bad Bunny a régné le 21 octobre dernier aux Billboard Latin Music Awards en remportant sept prix chacun, tandis qu’Enrique Iglesias a été reconnu comme le “Meilleur artiste latin de tous les temps” et “Despacito “a été récompensée comme la” chanson de la décennie “.

Récemment, Bad Bunny a exprimé son soutien à Manuel Natal, candidat à la mairie de San Juan pour le Victory Citizen Movement, l’un des deux nouveaux partis aux élections générales du 3 novembre.

“San Juan frappe Manuel Natal”, a écrit Bad Bunny sur son compte Twitter.

En plus de Natal, les autres candidats au poste sont le sénateur Miguel Romero, du nouveau parti progressiste au pouvoir; Le sénateur Rossana López, du Parti démocratique populaire (PPD); Adrián González, du Parti de l’indépendance de Porto Rico, et Nelson Rosario, du Dignity Project, l’un des nouveaux groupes.

Actuellement, la capitale est dirigée par Carmen Yulín Cruz, du PPD.