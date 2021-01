Réseaux sociaux

Au matin de ce 22 janvier, plusieurs habitants du village de Miramar, zone rurale de la commune de Saravena, dans le département de l’Arauca, ils ont entendu une forte explosion provenant de l’oléoduc connu sous le nom de Caño Limón-Coveñas.

Dans les réseaux sociaux, il y a des vidéos et des photographies de l’incendie vorace qui a provoqué cette explosion, apparemment activée à la dynamite par des groupes armés illégaux, on pense que l’ELN serait à l’origine de cette attaque, mais les autorités ne l’ont pas confirmé.

C’est l’une des vidéos qui circule sur Twitter:

Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, filiale d’Ecopetrol, a indiqué avoir activé le plan d’urgence du pipeline Caño Limón-Coveñas, après l’explosion.

Selon l’entreprise, l’attaque a provoqué la chute de pression détectée à l’usine de Banadía. Pour le moment, il n’y a aucun impact sur les plans d’eau. Le personnel technique de Cenit effectuera des tâches d’inspection et d’évaluation sur place, une fois que l’armée aura sécurisé la zone conformément aux dispositions du plan d’urgence.

Dès que les faits ont été connus, L’entreprise a informé le conseil municipal de gestion des risques de catastrophe de Saravena, le groupe des pompiers volontaires et au Secrétariat municipal de la santé sur la situation et les actions menées par l’entreprise.

Héctor Manosalva Rojas, président de Cenit, a souligné que «nous rejetons catégoriquement cette attaque contre le gazoduc Caño Limón qui menace les familles et les enfants de la municipalité de Saravena et aggrave les effets sociaux, environnementaux et économiques des communautés découlant de la crise qui présenté dans le pays par covid-19 et cela rend plus complexe la réalisation de réparations avec le personnel technique du territoire. Cette étape que traversent les Colombiens devrait nous appeler à donner la priorité à la vie et à l’intégrité des personnes, ainsi qu’au respect de l’environnement ».

L’entreprise a appelé la communauté du secteur à garder ses distances et à éviter de s’approcher de la zone où s’est déroulé l’événement.

Ecopetrol a appelé il y a quelques jours les autorités locales, régionales et nationales à garantir la sécurité et à fournir les conditions nécessaires à la continuité opérationnelle de l’entreprise dans la zone, ce qui contribue à générer des opportunités de progrès et de développement pour le Région.

Attaque contre le pipeline Caño Limón-Coveñas Colprensa / Archives

Jusqu’à l’année dernière, selon les calculs de l’entreprise, les pipelines les plus touchés par les attaques sont Transandino (OTA), dans lequel 706 perforations illégales ont été découvertes, la majorité dans les municipalités de Tumaco, Ricaurte et Barbacoas, à Nariño et Caño Limón – Coveñas avec 27 vannes illégales, la majorité dans les municipalités de Tibú et El Tarra à Norte de Santander.

À cela s’ajoutent les chiffres des champs en production, car, selon Ecopetrol, en 2020, dans les conduites de gaz ou de pétrole des puits, il y avait 106 connexions illégales, qui s’ajoutent aux 789 qui se sont produites sur les lignes de transport de Zénith.

L’année dernière, 31 camionnettes ont été volées, sur les 50 affectées aux employés directs et alliés, Par conséquent, ils ont réitéré l’appel à l’autorité compétente afin de renforcer les actions contre les bandes criminelles qui seraient à l’origine des événements.

Vous etes peut etre intéressé:

“Les autorités devraient m’aider à purger le bureau du procureur général”: Margarita Cabello

Alias ​​’Ratón’, chef de l’ELN, est tombé dans le département de Bolívar

“Nous avons de l’espoir”: Teresa González, la Colombienne a assisté à Joe Biden le jour de sa possession