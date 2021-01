Alex Saab, Super Facilitateur

Depuis juin 2020, l’avocat de Barranquilla Alex Saab, d’origine libanaise et nationalisé au Venezuela, est détenu au Cap-Vert, en Afrique. Entre autres accusations, Saab a été capturé alors qu’il avait été envoyé dans ce pays pour prétendument négocier de la nourriture pour le régime présidentiel du vénézuélien Nicolás Maduro. Au milieu des enquêtes selon lesquelles Saab prévoyait de s’échapper et que cela a abouti à l’envoi de navires américains pour empêcher la fuite, Au cours des dernières heures, les maisons et les bureaux de deux hommes qui seraient impliqués dans l’affaire Barranquillero ont été perquisitionnés.

Selon les enquêtes du journal El Tiempo et les informations compilées par El Espectador, Fernando Gil Évora et Carlos Anjos sont deux dirigeants importants du Cap-Vert et, En août 2020, un peu moins de deux mois après l’arrestation de Saab, ils se seraient rendus pour rencontrer Nicolás Maduro afin de discuter de la situation juridique de l’avocat colombo-vénézuélien.

Dans les bureaux et les maisons des deux présumés émissaires du pays africain, les autorités ont saisi des ordinateurs, des téléphones portables et des documents confidentiels des deux hommes.

Selon El Tiempo, Gil avait été démis de ses fonctions au conseil d’administration de la société publique Emprofac. Selon les autorités, son départ du poste était le résultat “La violation des devoirs inhérents à l’administrateur public et la déviation de l’objet des fonctions.” Quelque chose de similaire s’est produit avec Anjos, l’ancien directeur général du tourisme, dont ils ont également «pris leurs distances».

Gil Évora a également assuré que ni lui ni Anjos n’étaient au Venezuela ni qu’ils n’avaient rencontré Nicolás Maduro, et a écrit: “Nous n’étions dans aucun palais présidentiel, nous n’avons donc pas [nos] Nous n’avons contacté aucun président, encore moins des entités gouvernementales d’un autre pays. En ce sens, il est globalement faux de parler de rassemblements politiques, etc. “.

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro (. / Miguel Gutiérrez / dossier)

Comme on le comprend, donc, avec le refus du gouvernement africain d’envoyer des émissaires, les deux fonctionnaires seraient arrivés au Venezuela, soi-disant, par un vol privé.

Selon des sources exclusives consultées par le journal El Tiempo, les raids chercheraient à démontrer, dans ce cas, que les deux hommes avaient enfreint la loi, «C’est l’étape avant de décider de les accuser ou non. On s’attend à ce qu’il trouve des messages sur leurs ordinateurs et téléphones sur le véritable contexte des contacts.vous avec le Venezuela “ont-ils souligné.

L’accusation serait directement liée à ce qui a été condamné par le ministère public, où la rencontre des deux hommes avec le président du Venezuela est condamnée comme “ usurpation d’autorité ”, crime prévu à l’article 312 du Code pénal, qui punit les coupables de peines allant jusqu’à cinq ans de privation de liberté.

Alex Saab, capturé par des agents d’Interpol le 13 juin 2020 lorsque son avion a fait escale à l’aéroport international Amilcar Cabral au Cap-Vert, Il recherche sa liberté avec l’aide de sa défense juridique et du Venezuela, d’où il a été confirmé, ces derniers jours, en tant que nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Venezuela auprès de l’Union africaine. Le 10 janvier, une nouvelle audition se tiendra devant la Cour de justice de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), au cours de laquelle la situation juridique du capturé aujourd’hui continuera d’être discutée.

Pour les autorités nord-américaines, selon des sources consultées par El Tiempo, la nomination de Saab comme ambassadeur était une sorte de geste de la part du régime Maduro pour tenter de le libérer de ses positions juridiques, cependant, ils ont expliqué que cela ne l’aiderait pas, puisque , «C’est un faux pas. Aucun rendez-vous de ce type n’est rétroactif. Cela n’affectera pas du tout son arrestation ou le processus d’extradition. Et la dictature admet avec ce geste la peur que Saab soit poursuivi aux États-Unis “, ils ont fini.