Les autorités américaines plus tôt cette semaine ont intercepté un lettre contenant du poison de ricine et adressée au président de Aux Etats-Unis, Donald Trump, comme le rapporte la presse américaine, qui cite deux agents.

La présence de ricine, un substance très toxique extrait des graines de ricin, a été confirmé par deux analyses. Tout le courrier de la Maison Blanche est trié et analysé dans une installation hors site avant d’atteindre les locaux de ce qui est la résidence officielle et le lieu de travail principal du président des États-Unis.

La police fédérale des États-Unis (FBI) et les services secrets enquêtent déjà sur ce qu’ils ont appelé une «lettre mystérieuse». « En ce moment, il n’y a pas de menace connue pour la sécurité publique« , a souligné la police dans un communiqué diffusé via le réseau social Twitter.

Ricine, qui peut se présenter sous forme de poudre, de granulés, de brouillard ou d’acide, a été utilisé dans des actes terroristes. S’il est ingéré, il provoque des nausées, des vomissements et des saignements internes dans l’estomac et les intestins. Ces symptômes sont suivis d’une insuffisance hépatique et rénale et, enfin, de la mort par effondrement du système circulatoire.