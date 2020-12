L’équipe visiteuse arrive en liesse à cette date, puisqu’elle vient de gagner, cependant l’équipe locale cherchera à revenir au triomphe dans son stade après avoir fait match nul la veille.

Sheffield United a fait match nul 1-1 contre Brighton et Hove.

Everton vient de remporter une victoire 2-1 contre Arsenal. Dans les dernières dates, il a remporté 2 victoires, 1 défaite et 1 match nul.

Le local est à la vingtième place avec 2 points et 0 victoire, tandis que le visiteur atteint 26 unités et se classe quatrième du tournoi.

L’arbitre désigné pour le match est David Coote.

L’entraîneur de Sheffield Utd Christopher Wilder soulève son jeu avec une formation 3-5-2 avec Aaron Ramsdale au but; Chris Basham, John Egan et Jack Robinson sur la ligne défensive; George Baldock, David McGoldrick, Ethan Ampadu, Ben Osborn et Enda Stevens au milieu; et Rhian Brewster et Oliver Burke dans l’attaque.

De leur côté, ceux menés par Carlo Ancelotti se lancent sur le terrain avec une stratégie de 4-5-1 avec Jordan Pickford sous trois bâtons; Mason Holgate, Yerry Mina, Michael Keane, Ben Godfrey pour la défense; Abdoulaye Doucouré, Tom Davies, Alex Iwobi, Gylfi Sigurdsson et Anthony Gordon dans le demi-terrain; et Dominic Calvert-Lewin à l’avant.