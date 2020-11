Les deux prétendants ont eu une chance mitigée lors des rencontres précédentes.

L’AD San ​​Carlos a fait match nul 1-1 contre Herediano. Dans les 4 jours précédents, il a triomphé deux fois et 2 ont terminé à égalité.

ajouté un par un à la date précédente, après avoir fait correspondre par à avec. Dans les derniers matchs qu’il a disputés, il a remporté 2 victoires et 2 défaites.

Le local est à la septième place avec 14 points et 3 victoires, tandis que le visiteur atteint 10 unités et se place à la onzième place du tournoi.

L’arbitre désigné pour le match est Pedro Navarro Torres.

L’entraîneur de San Carlos Jeaustin Campos soulève son jeu avec une formation 5-3-2 avec Kevin Chamorro dans le but; Carlos Martínez, Erick Cabalceta, Keilor Soto, Álvaro Aguilar et José David Sánchez sur la ligne défensive; Roberto Córdoba, José Mora et Jeffrey Valverde au milieu; et Jorman Aguilar et Javon East en attaque.

De leur côté, ceux menés par Luis Marín se lancent sur le terrain avec une stratégie 4-4-2 avec Douglas Forvis sous trois bâtons; Juan Diego Madrigal, José Garro, Jason Ingram, Alexander Jiménez en défense; Víctor Griffith, Randall Alvarado, Osvaldo Rodríguez et Denilson Mora au milieu de terrain; et Kenny Cunningham et Jossimar Méndez à l’avant.