Les équipes arrivent avec la bonne humeur pour disputer une nouvelle journée du tournoi: elles ont remporté leur dernier match et chercheront à continuer sur la voie de la victoire.

Manchester United a battu West Ham United 3-1 lors de sa précédente rencontre et cherchera un autre résultat favorable à domicile. Lors des 4 derniers matchs joués, il a été victorieux en 3 matchs et a perdu 1 fois.

Manchester City arrive avec un mental propre et sec après avoir battu Fulham 2-0. Dans les dernières dates, il a remporté 2 victoires, 1 défaite et 1 match nul.

Le local est à la septième place avec 19 points et 6 victoires, tandis que le visiteur atteint 18 unités et se place à la neuvième place du tournoi.

L’arbitre désigné pour le match est Chris Kavanagh.

L’entraîneur de Man United, Ole Solskjaer, rehausse son jeu avec une formation 4-6 avec David De Gea dans le but; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Luke Shaw sur la ligne défensive; Scott McTominay, Fred, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Marcus Rashford et Mason Greenwood au milieu; et en attaque.

De leur côté, ceux menés par Josep Guardiola se lancent sur le terrain avec une stratégie de 4-5-1 avec Ederson sous trois bâtons; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, João Cancelo en défense; Rodri, Fernandinho, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne et Raheem Sterling dans le demi-terrain; et Gabriel Jesús à l’avant.