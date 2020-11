15 minutes. Rudy Giuliani, l’avocat personnel du président américain Donald Trump, a dénoncé que la société Dominion Voting Systems, accusée de fraude électorale, entretient des relations avec Smartmatic, une société qui entretenait des relations d’affaires avec le régime chaviste.

«Les machines peuvent être piratées, cela ne fait aucun doute, mais ce à quoi nous sommes confrontés est bien pire. Dominion appartient à une autre société, Smartmatic, via un intermédiaire appelé Indra. Elle a été créée en 2002 ou 2003 par trois Vénézuéliens. très proche du dictateur Hugo Chávez, et il a été monté pour truquer les élections au Venezuela. Dominion est une entreprise canadienne, mais tous ses logiciels sont de Smarmatic. Tous les votes vont donc à Barcelone via Indra », a expliqué Giuliani dans l’émission Lou Dobbs sur Fox News.

Dominion est une entreprise d’origine canadienne, basée à Denver (Colorado). Il a traité les votes des dernières élections présidentielles des États-Unis dans un tiers de ses États. Le président Trump les a accusés de lui avoir volé au moins 2700000 voix.

Bien qu’elle ait été fondée par des Vénézuéliens, la société Smartmatic a nié toute relation actuelle avec le régime de Nicolás Maduro.

“Smartmatic n’est pas une société vénézuélienne, elle a été fondée et constituée aux États-Unis et est maintenant basée à Londres, au Royaume-Uni”, a déclaré la société.

Assistance à Los Angeles

En ce qui concerne sa relation présumée avec Dominion, Smartmatic a expliqué qu’elle possédait les systèmes de vote Sequoia et les avait vendus en 2007. Quatre ans plus tard, tous les actifs de Sequoia, y compris ses contrats aux États-Unis, ont été acquis par Dominion Voting Systems of Canada. “

La seule collaboration enregistrée entre les deux sociétés remonte à 2010. Cette année-là, Dominion a autorisé Smartmatic à utiliser des scanners optiques lors d’une élection aux Philippines.

La société a noté que sa participation aux élections présidentielles était limitée au comté de Los Angeles. Là, «ils ont fabriqué les machines, intégré les systèmes, certifié la solution et offert des services de support».

De son côté, la société espagnole Indra a nié toute participation aux élections américaines de 2020. De même, elle a nié avoir des relations avec les sociétés Dominion et Smartmatic.

L’Agence américaine pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA) a publié le 12 novembre un message dans lequel elle déclarait que les dernières élections «étaient les plus sûres de l’histoire des États-Unis».