Pendant les périodes de pandémie, la criminalité continue d’augmenter et une nouvelle forme d’extorsion est maintenant connue de certains citoyens. Au cours des dernières heures, un enlèvement présumé a été enregistré à La Guajira, où ils auraient détenu trois membres d’une mission médicale qui se rendaient dans la zone rurale de Riohacha pour soigner des patients supposés qui avaient besoin de soins.

Le docteur Fabián Guerra Ortiz, son frère Oswaldo et un orthophoniste, originaire de Maicao, dont l’identité n’a pas été révélée, Ils ont été retrouvés sains et saufs après l’opération déployée par les autorités mardi matin. Selon des informations antérieures, les personnes avaient été kidnappées par des hommes qui se sont identifiés comme membres de la guérilla de l’ELN.

Bien que les médias locaux aient rapporté que le secrétaire ministériel du gouvernement, Jairo Aguilar, avait confirmé l’enlèvement, la police nationale a nié dans l’après-midi le fait où ils avaient enlevé ceux qui, selon les premières informations, se rendaient à la ville de Tomarrazón (Riohacha) pour soigner plusieurs patients.

“La nouvelle de l’enlèvement d’une mission médicale dans la zone rurale de Riohacha est fausse”a déclaré un communiqué de presse publié par la police départementale. Là, la police a déterminé que, depuis une prison, ils avaient tenté d’extorquer de l’argent aux proches des victimes présumées, leur faisant croire que leurs proches, qui étaient complètement isolés parce qu’ils n’avaient pas de signal sur leur téléphone portable, avaient été kidnappés.

«C’est une nouvelle modalité criminelle qu’ils utilisent des prisons pour extorquer de l’argent aux gens, appelée faux service. Cela consiste à passer des appels depuis les prisons pour que les gens fournissent leurs services professionnels dans des endroits éloignés où il n’y a pas de signal de téléphone portable et où les routes sont difficiles d’accès. Là, les criminels en profitent et prennent ensuite contact avec les proches des citoyens pour leur dire qu’ils ont été kidnappés et font une demande économique en échange de leur libération », indique le document.

L’armée et la police sont arrivées à l’endroit où l’événement allégué a été signalé et ont trouvé les professionnels de la santé, mais leurs proches avaient déjà envoyé une grosse somme d’argent aux extorqueurs. Selon le secrétaire du gouvernement de Riohacha, Miguel Pitre Ruíz, les autorités du département sont à la recherche des responsables.

“Les frères Guerra Ortiz et l’infirmière qui les accompagnaient ont été retrouvés sains et saufs par la Gaula de la police nationale, en compagnie du personnel du modèle national de surveillance communautaire par quadrants”ajouté de la police.

«Les victimes n’ont jamais été kidnappées (…) elles sont saines et sauves, mais comme elles n’avaient pas de signal sur leur téléphone portable et dans ce cas, il y avait une panne mécanique du véhicule qui transportait la mission médicale, les proches pensaient qu’ils l’étaient kidnappé et tombé dans les réseaux de ces criminels qui utilisent cette modalité », a déclaré le colonel Warlinthon Gualdrón, commandant de la police à La Guajira.

La police a appelé le public à être attentif à la modalité dite des «faux services» et à vérifier au préalable la véracité des exigences pour éviter d’être victime de criminels.

Cabo de la Vela est l’une des destinations touristiques les plus recherchées de Colombie pour ses plages paradisiaques.

Insécurité à La Guajira

Ce 10 janvier, les médias locaux de la région des Caraïbes ont rapporté un vol dont des touristes du département de Santander ont été victimes et qui se rendaient à Cabo de la Vela pour passer leurs vacances.

Selon les informations de Caribbean Alert, les touristes “Ils ont été approchés par trois criminels aux traits indigènes qui ont menacé le chauffeur, l’ont forcé à s’arrêter et à ouvrir les portes, et ont procédé à priver les visiteurs de leurs effets personnels”. Il s’agit d’une forme connue, et le groupe qui l’exécute est connu sous le nom de «pirates du désert».

Le gouvernement ministériel a lancé un appel aux voyagistes de la région et aux voyageurs qui souhaitent entrer dans ce secteur de la péninsule d’une manière particulière, à “Demander l’accompagnement de l’armée et de la police qui ont établi des heures de sorties en caravane, pour éviter ce type d’acte criminel”.

Buenaventura continue d’avoir une mauvaise perception de sa qualité de vie.