Photo de fichier. Un homme participe à une manifestation contre l’utilisation de la fracturation hydraulique pour produire des hydrocarbures, dans le centre de Bogotá, Colombie, 7 juin 2019. REUTERS / Luisa González (LUISA GONZALEZ /)

La discussion sur la mise en œuvre de la fracturation hydraulique en Colombie ne s’arrête pas et, après l’avertissement négatif du bureau du procureur général contre la pratique en raison de l’impact qu’elle peut avoir sur l’environnement, la Colombian Petroleum Association a réfuté, arguant qu’il n’y avait aucune preuve scientifique à démontrer. ce qui a été déclaré par cet organe de contrôle.

Le Bureau du Procureur général de la Nation a demandé au Conseil d’État de déclarer nulles le décret 3004 de 2013 et la résolution 90341 de 2014, qui précisent les critères et les procédures pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures dans les gisements non conventionnels, fracturant l’un d’entre eux .

<< Ayant d'abondantes preuves et informations scientifiques présentant de multiples risques et dommages irréversibles à la ressource en eau et, en général, à l'environnement qui peuvent être compromis par la pratique de l'exploration et de l'exploitation de gisements non conventionnels, il est clair que les normes exigées permettre le développement d'une activité qui peut avoir des conséquences graves et irréversibles sur la santé humaine et qui cause des dommages aux eaux souterraines et de surface et, par conséquent, aux écosystèmes qui en dépendent, c'est pourquoi la pratique à mettre en œuvre n'est pas compatible avec le principe du développement durable prévu dans la Constitution politique », a plaidé le bureau du procureur général devant la troisième chambre du Conseil d'État.

L’ACP (Colombian Petroleum Association) s’est prononcée à la demande de cette entité et a assuré que, “d’une manière respectueuse de la déclaration du ministère public”, il n’y a aucune preuve scientifique pour prouver ce qu’elle dénonce.

Pour les membres de l’association, la fracturation aura des conséquences positives pour le pays et il est important que le gouvernement colombien soutienne le développement de nouveaux projets, qui recherchent des avantages tels que l’attraction d’investissements étrangers, la création d’emplois et la réactivation de l’économie.

Francisco Lloreda Mera, président de l’ACP, a déclaré que «l’industrie pétrolière et gazière a été un allié du développement national et a agi dans le cadre des licences environnementales dans ses projets, afin de prévenir les impacts existants, atténuée ou compensée. Ce principe est celui qui a régi le secteur et d’autres secteurs économiques qui sont aujourd’hui plus que jamais essentiels pour la génération de revenus et la relance économique et sociale du pays ».

Le représentant syndical a également souligné qu’il était important de se rappeler ce que, apparemment, le bureau du procureur général ne sait pas: les avis résultant d’une enquête menée par l’Université nationale de Colombie où il est expliqué qu ‘”il n’y a aucune preuve scientifique de dommages environnementaux irréversibles lors de l’utilisation cette technique “.

Le leader du syndicat pétrolier a souligné que l’essentiel pour commencer le travail de fracturation en Colombie est de mener des projets de recherche pilotes afin de montrer ce qui se passe réellement avec l’extraction des hydrocarbures. Il a affirmé que les pilotes sont nécessaires “pour obtenir des informations techniques, environnementales et sociales qui permettent de progresser dans la prise de décisions fondées sur des informations scientifiques et véridiques sur la mise en œuvre de cette technique en Colombie et la viabilité du développement de gisements non conventionnels”.

L’ACP a déclaré qu’en définitive, l’invalidité demandée par l’organisme de contrôle se réfère uniquement à la demande d’invalidité des normes composant le règlement technique et non à la technique de fracturation. A cela, ils ont ajouté que les arguments soulevés par l’organisme de contrôle étaient mal cités, notamment les principes de précaution et de développement durable, selon l’ACP, le bureau du procureur général confond les impacts avec les risques.

Les porte-parole de l’organisation pétrolière ont dénoncé que le bureau du procureur général avait même omis des informations telles que les aspects techniques de la fracturation hydraulique en Colombie, ce que, selon l’ACP, le Comité d’experts avait clairement indiqué en mentionnant que la réglementation de l’extraction d’hydrocarbures en Colombie le pays est complet et pertinent, et se conforme à des réglementations spéciales concernant les questions environnementales et sociales.