Sara Valle Dessens, maire de Guaymas Sonora (Photo: Spécial)

Après le indignation ce qui a causé le La photographie qui a circulé ce 26 novembre sur les réseaux sociaux, où le Conseil municipal de Guaymas, Sonora, s’est vanté de la livraison de pelles et seaux au collectif Guerriers chercheurs afin de trouver le restes d’elle a disparu, ce vendredi le maire Sara Valle Dessens assuré que c’était un martèlement à votre administration.

Lors d’une conférence du Palais municipal, le maire a souligné que c’est le groupe qui a demandé dit “kit pour les explorations” et qu’en d’autres occasions, ils ont été autre soutien en nature.

Les Guerriers Chercheurs ont longtemps demandé du soutien. Ils nous demandent de l’essence, ils ont évoqué leur situation avec nous, nous les avons soutenus avec un petit camion pour les faire circuler, nous les avons contactés avec l’AMIC (Agence ministérielle d’enquête criminelle). A cette occasion, ils nous ont demandé du chlore, des pelles, des gants, du gel et ce qui a été livré ils nous ont demandé

En ce sens, il a indiqué que le gouvernement de l’entité, dirigé par le PRI Claudia Pavlovich Arellano fait de l’image une controverse par le biais de campagne noire à son administration. En outre, il a déclaré que les législateurs Flor Ayala et Epifanio Salido étaient derrière les publications dans divers médias, qui ont décrit le fait comme une moquerie et / ou une impudeur.

ils donnent des pelles et des seaux (Photo: Facebook@H.Ay AyuntamientoGuaymasVa)

De son côté, Cinthya Maritza Gutiérrez Medina, dirigeante du collectif Guerreras Buscadoras de Sonora, a confirmé par une communication adressée à Rosa Icelanda Pule, responsable de l’Institut municipal des femmes, que ce sont elles qui ont sollicité le soutien d’outils pour leur recherche. à travers le désert de Sonora, depuis le 30 octobre 2020.

«Nous sommes allés à pied sur les sites de recherche faute de moyens pour les camions, sans eau ni nourriture, dans l’espoir de retrouver nos proches disparus, et maintenant que l’autorité municipale a répondu à notre demande de soutien, qui n’est pas la première Même nous avons été attaqués dans les médias et les réseaux sociaux pour le problème de la pelle, quand nous avons même creusé avec nos mains; Ce n’est pas juste », lit-on dans le bureau.

Par ailleurs, les mères de famille ont demandé à la société civile de l’entité pendant plusieurs mois des dons en espèces ou par virement bancaire, des médicaments de base, un gel alcoolique, un masque facial, du savon liquide, du sérum, des glacières, un thermos d’eau, de la crème solaire, des bouteilles de chlore, boissons énergisantes, entre autres, pour poursuivre vos recherches.

Guerreras Buscadoras est un collectif qui se consacre à la recherche des corps de ceux qui sont morts victimes de violences et où ils ne se trouvent pas. En juin 2019, ils ont trouvé les restes humains en décomposition d’une personne près d’un ruisseau à proximité de l’autoroute Coyota-Los Pilares.

(Photo: spécial)

Guillermina Girón Quintana est l’une des figures les plus pertinentes de cette organisation, il a affirmé que ce travail vise à donner la paix aux familles de ceux qui ont demandé à quelqu’un et ne sont toujours pas sûrs de ce qui s’est passé.

Seulement jusqu’à présent en 2020, les chiffres de la Commission nationale de recherche indiquent qu’avec une réduction jusqu’en septembre, 4 960 personnes sont portées disparues au Mexique.

Sara Valles Dessens est une politicienne et avocate de Guaymas Sonora. Il a commencé sa carrière politique dans le Parti de la Révolution démocratique (PRD) en 1997. Cependant, depuis 2014, il est affilié à la Parti travailliste (PT) et aux élections municipales de 2018, il a représenté la coalition Together We Will Make History du National Regeneration Movement (Morena), Social Encounter, Green Ecologist Party of Mexico (PVEM) et PT et a remporté le concours électoral. Devenir, pour la deuxième fois, le président municipal de Guaymas.

En octobre 2019, une attaque armée a été menée contre la maire Sara Valles. Votre maison a reçu plus de 100 trous de balle gros calibre. Dans ce crime, seuls les dommages à la propriété et une voiture ont été enregistrés, aucun décès ni blessé n’a été signalé

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

“Ce n’est pas un bouffon”: ils ont accusé un hôtel de Tulum de permettre aux touristes de donner des boissons alcoolisées à un âne pour le plaisir

Le coût d’être député, ingénieur et reine de beauté au Mexique: Geraldine Ponce est victime d’attaques et de calomnies

“Gang of hypocrites”: Fernández Noroña a réagi au scandale des masques et s’est lancé contre Ciro Gómez Leyva