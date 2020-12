(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a fait ce dimanche une visite de l’état d’Oaxaca où il a inauguré une route rurale dans la municipalité de Santa Ana. Au cours de l’événement, le président a révélé qu’un groupe de personnes l’avait arrêté sur le chemin de demandez-lui de construire une autre route.

«Au fait, certaines autorités m’ont arrêté sur la route ici aussi. Je les ai invités à venir ici pour te parler, Ils sont déjà sur les routes qui ne mènent pas aux capitales municipales, mais aux délégations, mais ils sont très importants, car il y a des communautés, des délégations qui ont encore plus de population que les capitales municipales. Donc, il est justifié qu’ils en tiennent compte », a déclaré le président mexicain.

López Obrador a inauguré une route rurale à San Bernardo Miahuatlán à Santa Ana et un autre à San Mateo Río Hondo.

(Photo: Capture d’écran du gouvernement mexicain)

Là, il a souligné que grâce à l’organisation communautaire d’Oaxaca, A partir des usages et des coutumes, c’est ainsi qu’il a été possible d’avancer dans le projet de routes communales. Il a souligné que cela est unique dans le pays, grâce à un processus historique dans lequel la propriété communautaire de la terre a été maintenue.

“La seule explication que j’ai trouvée est qu’à Oaxaca, la terre n’a pas été divisée, elle n’a pas été privatisée … La majeure partie du territoire est constituée de terres communales… 85% du territoire est communal, 10% est communal et 5% est une petite propriété … Je pense que cela a été décisif pour maintenir cette organisation sociale communautaire.. ” Je considère.

López Obrador a ajouté: «Cette route fait six kilomètres et demi de long et coûte 27 millions de pesos ou plutôt ils ont été investis 27 millions de pesos, à raison de 4 500 000 par kilomètre. Là, je laisse la tâche aux techniciens, aux ingénieurs, de faire le calcul et de voir la qualité de la route; avec du bon matériel, du béton, avec des gouttières, avec des travaux de drainage, bien fait.

(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

Il est admirable aussi que ce travail soit fait et que le budget reste dans les mêmes communautés, car ici le travail est fait et la région en profite, le commerce est réactivé, l’économie est relancée.

Ce travail a un effet multiplicateur: le moyen est fait de communiquer au siège municipal de Santa Ana, l’emploi est donné et l’économie est relancée », a-t-il dit.

Le président mexicain a promis qu’avant la fin de son administration, tous les sièges municipaux d’Oaxaca seraient communiqués.

Lors de l’événement inaugural, l’autoroute en béton hydraulique Santiago Nejapilla, López Obrador a signalé que sur les 570 municipalités qui existent dans l’état d’Oaxaca, 250 ont déjà une nouvelle route.

(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

Il a ajouté que ce programme est un rêve qu’il a eu pendant des décennies car en plus de la communication, l’investissement reste dans les communautés, puisque les mêmes habitants effectuent les travaux.

«Faire un chemin comme celui-ci, combien d’emplois, beaucoup plus, comme le programme de semailles, c’est semer 1 million d’hectares, mais il y a 400 000 emplois. Que nous devons rechercher une meilleure répartition des revenus et que les investissements deviennent du travail, du bien-être pour notre peuple. Je ne critique pas, je ne remets pas en cause ces travaux, ces grandes entreprises à la pointe de la technologie, non, l’automatisation, la robotique, tout ce qui est important, mais dans un pays comme le nôtre avec tant de besoin de travail, il faut s’assurer que le budget rapporte ce que le l’investissement se transforme aussi en emplois, en emplois pour les citoyens “, a-t-il indiqué.

Il a réaffirmé que son gouvernement continuera à lutter contre la corruption, car bien qu’il s’agisse d’une “formule très simple”, de cette manière “le budget est suffisant”, a-t-il déclaré.

(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

“Nous continuerons à appliquer lLa formule qui nous permet d’aider le peuple est une formule relativement simple mais très efficace, elle consiste en ce qu’il n’y a pas de corruption et qu’il n’y a pas de luxe dans le gouvernement; et s’il n’y a pas de corruption et qu’il n’y a pas de luxe dans le gouvernement, le budget suffit.

Ce qui a été volé auparavant, il les atteint, et maintenant les gens consolident les dommages causés par la corruption, c’est le processus de sensibilisation», A déclaré le président mexicain.

