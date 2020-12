“Cuquito”, le mineur détenu.

Au début de ce mois, trois jeunes étaient détenus accusés de tuer avec une balle dans le visage à Carlos Alberto Nicolás Andino, une membre de l’unité de police de prévention locale de San Justo (UPPL), quand ils voulaient voler son camion Ford Ecosport devant sa maison. Il est décédé après avoir été transféré à l’hôpital Simply Evita de La Matanza, avec deux balles dans la tête et une autre dans la jambe, après avoir ouvert le feu sur les criminels.

Comme l’ont confirmé des sources policières Infobae, les arrestations ont été effectuées à une adresse située au 5500 rue Iberá dans la ville de Gonzalez Catán, où les troupes ont réussi à attraper trois jeunes de 17, 20 et 21 ans. L’accusation: homicide criminis causa.

Manquait arrêter un quatrième suspect.

Aujourd’hui matin, ce suspect est tombé. “Cuquito”, originaire de Laferrère, a à peine 15 ans.

L’opération PFA pour arrêter “Cuquito” à Laferrère.

La capture a été faite ce matin chez le mineur, une procédure menée par une brigade de détectives de la division Homicide de la PFA après une enquête sur le procureur de la responsabilité juvénile Pablo Insúa, qui a détecté l’adresse et atteint des informations sur la famille du jeune homme. Les vêtements que “Cuquito” aurait utilisé au téléphone ont été enlevés, ainsi que plusieurs téléphones portables.

L’histoire personnelle du jeune homme comprend une tragédie: son père est décédé il y a un an dans un accident de la route.

Ainsi, le procureur Insúa doit résoudre la situation de “Cuquito”, qui devient le deuxième mineur arrêté dans un crime très médiatisé ces derniers jours. La semaine dernière, la police municipale a arrêté NR, également âgé de 15 ans, originaire du quartier Güemes de la Villa 31, accusé d’avoir assassiné le chiropracteur arménien Dmitri Amiryan d’une balle dans le cou pour le priver de son vélo dans la région du Retiro.

D’autre part, Ce n’est pas la seule capture que les détectives de la division Homicide ont effectuée ces derniers temps.

Andino, le policier assassiné.

Après avoir passé un mois à courir, Diego Guida a finalement été capturé à la mi-novembre dans le cadre de l’enquête pour le double crime survenu dans la nuit du 19 octobre l’agent de la police fédérale argentine Esteban Nicolás Lagos (28 ans) et le collecteur de déchets Roberto Juan Bonifacio (43 ans) étaient tué par deux criminels qui ont volé un bus sur la ligne 100 dans le quartier de Barracas à Buenos Aires.

Comme l’ont confirmé des sources policières Infobae, Guida a été pris dans la ville de Buenos Aires Claypole lors d’une opération ordonnée par le procureur pénal national pour l’instruction n ° 12, chargé du procureur Martin Lopez Perrando, et effectuée par des membres de la Division des homicides de la PFA et du DDI de Lomas de Zamora de la police de Buenos Aires. Il se cachait dans une adresse située dans les rues Araujo et Figueroa dans le quartier Don Orione.

Le détenu a 38 ans. C’est une vieille connaissance de la Justice: depuis 2006, il a accumulé 17 affaires pénales pour des affaires de vol, de vol et de blessures. Il a été enfermé dans une prison fédérale pendant près de six ans entre 2010 et 2016. Et il était également en prison cette année: à la mi-septembre, il a été arrêté pour tentative d’effraction.

