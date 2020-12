Pièce sombre

La poêle Hugo Amed Schultz Alcaraz, impliqué dans le meurtre du journaliste mexicain Brèche de Miroslava, Il a été arrêté ce jeudi selon des sources du parquet spécial pour les crimes commis contre la liberté d’expression (Feadle) consultées par Norte Digital.

Selon les déclarations d’un témoin protégé au cours de la sixième journée du procès oral contre l’un des co-auteurs matériels de l’homicide, les deux participants travaillaient pour le PAN lorsqu’il était maire de Chínipas, Chihuahua. Amed est identifié dans le cadre des enquêtes comme étant la personne qui a remis les enregistrements téléphoniques au groupe criminel de “Les Salazars», Responsable des événements.

Le 23 mars 2017, la correspondante de La Jornada se préparait dans sa voiture à emmener l’un de ses enfants à l’école lorsque huit coups de feu ont été tirés sur elle. Son fils était à bord du véhicule mais n’a pas été blessé.

En août dernier, un juge a condamné l’un des prévenus identifiés comme «à 50 ans de prison.Le Larry». Le parquet a soutenu qu’au cours du procès il avait réussi à prouver la responsabilité de Moreno dans le meurtre,après avoir laissé des messages intimidants»Au journaliste.

Miroslava Breach a été assassinée en 2017

Spécialisée dans les sources politiques et sécuritaires, Breach a été correspondante du journal national La Jornada pendant plus de 15 ans et rédactrice en chef d’El Norte de Juárez et était à bord d’un camion lorsqu’elle a été agressée.

L’ancien maire de Chínipas, avec le soutien d’anciens dirigeants du Parti d’action nationale (PAIN) dans l’État de Chihuahua, ils ont fait pression sur Miroslava Breach pour qu’elle révèle ses sources d’informations autour d’un rapport dans lequel elle a découvert que des membres de diverses organisations criminelles, principalement Los Salazars, se présentaient aux élections populaires dans les municipalités de la Sierra de Chihuahua.

Information en développement …