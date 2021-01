Les frères Cozzi après avoir été détenus par la police de Buenos Aires.

Ce matin, La police de Buenos Aires a exécuté l’ordre de l’UFI n ° 13 de Tres Arroyos en charge du procureur Natalia Ramos et a arrêté les frères jumeaux Lucio et Felipe Cozzi, accusé du passage à tabac féroce de Felipe Di Francesco lors d’une fête clandestine qui a eu lieu la semaine dernière à Claromecó. La capture a été effectuée au domicile des frères Tres Arroyos, rue Pringles. avec le personnel de la DDI de Bahía Blanca, plus efficace de la sous-DDI locale: ils n’ont pas offert de résistance.

Ainsi, ils étaient transférés dans un donjon en attendant leur enquête. La note contre vous est une blessure grave.

L’attaque s’est produite dimanche dernier à deux mille mètres du phare de la station balnéaire de Claromecó, lors d’une fête clandestine sur la plage en présence d’environ 500 personnes. Felipe et son frère aîné Ramiro (26 ans) ont collecté des bouteilles et des canettes en verre, essayant de nettoyer l’endroit, lorsqu’un groupe de six ou sept personnes, dont les frères jumeaux Lucio et Ignacio Cozzi, a commencé à les provoquer.

“Ils ont commencé jeter des ordures sur le feu. Mon frère, écologiste, Au lieu de les jeter dans le feu, il leur a demandé de nous donner un coup de main. Là, Lucio a commencé à intimider et à insulter mon frère », a commenté Felipe dans des déclarations télévisées. Selon le jeune homme, après cette altercation, les Cozzi, originaires de La Plata, résidant à Tres Arroyos, ils l’ont intercepté alors qu’il montait dans son camion et l’ont battu.

«Ils m’ont attrapé seul, par derrière. Je ne sais pas si c’était une embuscade ou s’ils m’attendaient. J’étais inconscient et ils n’arrêtaient pas de me frapper par terre “a déclaré l’étudiant en droit de 23 ans.

Felipe, la victime.

Après le passage à tabac Felipe a été transféré dans un centre médical à Claromecó et plus tard à la clinique Hispano. À la suite du passage à tabac, le jeune homme a souffert une double fracture du septum, quatre dents cassées, une coupure au visage et un traumatisme à l’œil gauche pouvant compromettre sa vue.

Les jumeaux Cozzi ont 31 ans. Comme ce média l’a appris, tous deux sont inscrits dans les rubriques comptables de l’AFIP et ont été employés de l’ARBA, de 2012 à au moins mars 2020. En tant que joueurs de rugby, ils ont débuté au Club Cazadores Tres Arroyos et ont ensuite joué au La Plata Rugby Club. Après avoir pris connaissance de la nouvelle, l’institution sportive a publié une brève déclaration et s’est prononcée contre la violence exercée par les Cozzi.

«Concernant ce qui s’est passé à Tres Arroyos dans les médias, La Plata Rugby Club répudie tout acte de violence. Son conseil d’administration attend ce que les autorités compétentes décident », ont-ils souligné.

«Allez, maintenant ramassez tous les déchets que vous. Je veux que vous apportiez le camion et que vous ramassiez toutes les ordures, sinon nous allons vous foutre en l’air “, aurait été la phrase menaçante des agresseurs avant l’attaque, selon le rapport de police.

Avec des informations de Federico Fahsbender

J’ai continué à lire:

“Rassemblez les ordures ou alors nous allons vous foutre en l’air”: la menace des joueurs de rugby enquêtés par la Justice pour une attaque brutale à Claromecó