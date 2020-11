L’arrestation de l’un des jets de moto (Infobae)

La police de la ville a arrêté cet après-midi l’un des deux jets de moto qui ils ont agressé et battu le journaliste Baby Etchecopar à la sortie du studio de Radio Rivadavia, au 2400 rue Arenales, dans le Barrio Norte.

Le vol a eu lieu après 14 heures. Le criminel arrêté, identifié comme Rubén Machuca, 35 ans, s’est approché du chauffeur et après s’être débattu, a pris sa montre et l’a jetée par terre. Après cela, il est monté sur la moto conduite par son complice, qui est fouillé.

La montre qui a été volée au journaliste

Immédiatement, le personnel du poste de police de quartier 2 ° A de la force de Buenos Aires est allé à la recherche des criminels et a intercepté le compagnon à quelques pâtés de maisons des lieux de l’événement, à Juncal à 21 heures. Parmi ses affaires, il avait la montre d’Etchecopar.

En raison de la lutte pour éviter d’être volé, Etchecopar il s’est blessé à l’épaule Oui a été immédiatement emmené à Hôpital San Isidro, puisqu’il a demandé à être soigné par son traumatologue de confiance. Comme l’a confirmé lui-même, a eu une luxation de l’épauleMais sa peinture ne serait pas sérieuse.

Ruben Machuca, 35 ans, le seul arrêté pour le vol

«Je suis descendu de la radio et un gros gars m’a poussé et je suis tombé sur mon épaule. Là, nous avons commencé à lutter et il a pris ma garde. La police l’a vu à ce moment-là et à quelques pâtés de maisons ils l’ont attrapé. Le problème, c’est que si je ne me précipitais pas pour porter plainte, ils le libéreraient », a déclaré le chauffeur à la chaîne d’information A24 à la porte de l’hôpital.

Et il a poursuivi: «J’ai une luxation de l’épaule qui me fait très mal, je pensais qu’ils allaient m’opérer. Mais heureusement, je vais bien. Merci de m’avoir mis en ondes pour que la famille soit calme et que tout va bien. Malheureusement, j’y suis habitué. On dit déjà “je l’ai eu pas cher”.

Le conducteur de Assez bébé, cycle émis par A24Il a indiqué: «Je traversais Arenales et quand j’ai traversé la rue, ils ont vu ma montre et ils se sont jetés sur moi. Pour moi c’était diffusé. Ils voient quelqu’un avec quelque chose et s’envoient. Ils le font à moi ou à un enfant de quatre-vingts ans. Je vais continuer à travailler. Je ne vais pas m’arrêter. C’est plus fort que moi. Je suis de retour au programme ce soir ».

Ce n’est pas la première fois qu’Etchecopar connaît un épisode d’insécurité. Il faut se rappeler qu’en mars 2012, il a été victime d’une violente agression à son domicile de San Isidro, alors qu’il était avec sa famille. Le juge a jugé que le journaliste avait agi en “légitime défense” lors de la fusillade au cours de laquelle l’un des voleurs avait été tué. En plus de Baby lui-même, son fils, Federico, a été blessé. Cette nuit-là, sa fille était également là, pendant ces jours de grossesse.

