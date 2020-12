Le moment de l’arrestation de l’un des quatre prévenus et accusé du meurtre cruel

Quatre suspects, dont deux adolescents âgés de 16 et 17 ans, Ils ont été arrêtés entre dimanche soir et tôt lundi matin, accusés d’avoir participé au crime de Benjamin Iñigo, le garçon de 3 ans tué d’une balle dans la poitrine samedi dernier à La Matanza.

Les détenus ont été identifiés comme Héctor Jesús Santiago Villalba, alias “Papu”, 19 ans, qui avait un pistolet Browning non numéroté de 9 millimètres avec cinq cartouches saisis à son domicile, Matías Nicolás Barrera, alias “Achi”, 25 ans, et deux adolescents âgés de 16 et 17 ans, identifiés comme DV et LDD, parmi lesquels se trouverait l’auteur présumé du coup de feu qui a tué Benjamin.

Dans les raids menés à González Catán et Laferrere par des troupes du 2e poste de police de la juridiction de police de Buenos Aires et des détectives de la DDI de La Matanza Des munitions de long calibre 22 ont également été saisies, les mêmes des trois nacelles servies collectées par des experts sur les lieux du crime, selon des sources de l’affaire confirmées à Infobae.

Benjamín Iñigo, 3 ans, a reçu une balle dans la poitrine et est décédé après avoir été transféré à la clinique Figueroa Paredes

“Au début de l’enquête Il a été indiqué que le jeune homme de 16 ans était l’auteur des coups de feu, mais ce n’est pas si clair car d’autres témoins mentionnent un autre des détenus. Il faut attendre l’expertise et les témoignages », a déclaré une source judiciaire en dialogue avec l’agence .. “L’autopsie de l’enfant se fera aujourd’hui et là nous pourrons savoir si le coup de feu qui a causé sa mort est d’un gros calibre tel que 9 mm ou petit tel que .22”

Étant donné que des mineurs étaient impliqués, l’affaire, qui a initialement fait l’objet d’une enquête par le procureur Frédéric Medone, de la UFI thématique sur l’homicide de La Matanza, était désormais aux mains de son collègue de la UFI des jeunes 2 de La Matanza, Emilio Spatafora, qui a mené les derniers raids.

Quatre jeunes entre 16 et 25 ans ont été arrêtés dans les dernières heures pour le crime de Benjamin

Les accusés, cependant, ont un bilan violent, principalement de vol de voiture et de passage par les instituts pour mineurs de Buenos Aires., comme indiqué par des sources policières à ce média. Avant le crime de Benjamin, sans aller plus loin, les criminels venaient d’avoir commis d’autres agressions, y compris celle de la voiture avec laquelle ils sont arrivés sur les lieux.

En particulier, des sources policières ont indiqué que Le détenu de 16 ans avait été arrêté le 20 octobre de cette année dans une affaire de crime de vol aggravé par l’usage d’une arme et dans une ville et dans un gang dans une véritable compétition avec possession illégale d’une arme à feu., où il y a eu trois agressions, dont le vol d’un camion Renault Kangoo où un fusil «tumbera» a été saisi.

Pour cette raison, dans laquelle le bureau du procureur de la jeunesse n ° 1 de la Matanza est intervenu, le mineur a été référé à l’institut pour mineurs Abasto, dans la fête de Buenos Aires de La Plata, mais le 30 octobre, il a été assigné à résidence.

Les deux mineurs parmi les détenus, âgés de 16 et 17 ans, ont divers antécédents de vol qualifié

Cependant, il y a à peine 10 jours, le 18 de ce mois, le même jeune homme a été arrêté après une persécution qui s’est terminée à Gregorio de Laferrere, quand il s’est enfui dans une voiture Fiat Palio volée qui s’est écrasée dans un arbre et, pour ce fichier Il a été référé au centre d’hébergement des jeunes de San Martín.

En ce qui concerne le suspect de 17 ans, pendant ce temps, des sources policières ont indiqué que le 4 mars dernier, alors qu’il avait encore 16 ans, fIl a été détenu avec deux complices par du personnel du 2e poste de police. d’Altos de Laferrere, après un raid criminel qui a commencé par le vol à main armée d’un camion Ford EcoSport, s’est poursuivi par une agression contre une femme à un arrêt de bus et s’est terminé par le vol d’une autre voiture, une Renault Clio.

L’accusation enquête actuellement pour savoir s’il s’agissait d’une vengeance contre l’oncle du garçon pour un épisode survenu il y a quelques jours.

Enfin, le 13 février, les deux mineurs ont été inculpés de tentative de vol dans une opportunité dans laquelle l’aîné des deux mineurs Il a été arrêté par des voisins et remis à la police du poste de police d’Altos de Laferrere, tandis que le jeune de 16 ans était un fugitif.

L’épisode violent qui a mis fin à la vie du garçon de trois ans s’est produit ce samedi, minutes avant minuit, dans une maison située au 4900 rue Larraya, à Gregorio de Laferrere.

Une Ford Focus grise est arrivée à cet endroit, d’où deux criminels armés sont sortis. Ils ont agressé un motocycliste qui se trouvait dans un kiosque et lui ont volé son téléphone portable. A cette époque, les assaillants Ils ont également échangé des insultes avec Cristian Iñigo, 20 ans, l’oncle du garçon assassiné, et ont commencé à lui tirer dessus.. Un de ces coups a touché la poitrine de Benjamin, qui a été référé en urgence à la clinique Figueroa Paredes, où il est décédé des suites de la gravité de la blessure.

L’un des détenus, âgé de 16 ans, a plusieurs causes de vol de voiture et au moins deux admissions dans des instituts pour mineurs de Buenos Aires

La grand-mère du garçon, identifiée comme Josefa Monserrat, 61 ans, Elle a également dû être assistée par une balle dans l’une des jambes, bien qu’il soit hors de danger. Bien que le vol de moto ait existé, Les enquêteurs tentent toujours de déterminer si l’attaque était également liée à une vengeance ou à un règlement de compte contre l’oncle de Benjamin.

L’hypothèse découle de un témoignage du jeune homme de 20 ans, qui a reconnu que jeudi 24 il avait eu une interdiction avec trois jeunes qui passaient par là à moto quand il était avec des amis en train de boire un verre sur le trottoir, avant Noël.

Dans son récit, Iñigo a souligné qu’il avait pu reconnaître deux des occupants de la motocyclette – dont un adolescent mineur – qui, après avoir traversé quelques insultes, ont tiré plusieurs coups de feu en l’air pour l’intimider. Le jeune homme a assuré avoir entendu dire que «cela n’allait pas rester ainsi» et que les assaillants «reviendraient pour se venger».

