Ils ont arrêté un homme qui en a poignardé un autre dans un bar Spegazzini

L’aube de 28 février 2018, Oscar Sandro Rodríguez (58 ans) et Juan Ramón Pereyra (60) ils ont battu un sanglant duel avec des couteaux dans un bar de la ville de Buenos Aires Carlos Spegazzini, dans le parti Ezeiza. L’affrontement violent s’est terminé par la mort du premier et la fuite de l’autre homme.

Ce mercredi, près de trois ans plus tard, Pereyra a été arrêtée. Des membres du Département des homicides de la police de la province de Buenos Aires l’ont trouvé dans la ville de L’argent après une longue enquête.

Le meurtre de Rodríguez a eu lieu dans une cantine située au 500 rue Domingo Faustino Sarmiento, à quelques mètres de l’intersection avec Luis Pasteur et à quelques pâtés de maisons de la gare. C’est un endroit que les habitants de Spegazzini fréquentent pour boire ou manger quelque chose sur le pouce. Là, il avait rencontré Pereyra. Selon les porte-parole de la police, les deux se sont disputés après avoir joué quelques matchs astucieux.

L’altercation s’est intensifiée jusqu’à ce qu’ils se défient en duel. Pereyra a causé deux blessures à Rodríguez qui l’ont fait tomber au sol. La victime a reçu un coup de couteau dans l’aisselle droite et un autre dans la région thoracique. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital d’Ezeiza mais est décédé quelques heures plus tard. L’agresseur, pour sa part, s’est enfui.

L’endroit où la confrontation sauvage a eu lieu (Google Street View)

Des sources policières ont par la suite indiqué que le combat a pris naissance sur des questions liées au jeu sur les races de lévriers clandestins. L’enquête a révélé que Pereyra était dédié à l’élevage et à l’exploitation des chiens de cette race puis les faire concurrencer.

Deux jours après l’événement, un homme de 71 ans a été arrêté comme suspect à une adresse le 12 de Octubre et Rosario, également à Spegazzini. Mais quelques jours plus tard, après avoir vérifié qu’il n’avait aucun lien avec le meurtre, ils l’ont libéré.

Les tâches d’enquête ont ensuite ciblé Pereyra. Grâce à l’écoute électronique, au suivi des véhicules et au suivi des pieds, ils ont localisé l’accusé jusqu’à ce qu’ils le capturent ce matin.

Dans le cadre d’une affaire qualifiée d ‘”homicide aggravé”, le détenu était désormais à la disposition du procureur Maria Florence Belloc, de l’Unité fonctionnelle d’instruction n ° 1 d’Ezeiza, et de la Cour des garanties n ° 7 de cette juridiction, chargée de Horace Hyrb.

Des sources dans l’affaire ont ajouté que Pereyra a eu un total de trois ordres de capture: en plus de celui requis pour l’homicide, il y en a un autre déposé le 14 août 2011 au juge de paix n ° 1 de Moreno pour porter un couteau et une délivrée le 10 décembre 2019 devant le tribunal pénal n ° 2 de Lomas de Zamora pour le crime de blessures très graves.

Pereyra après avoir été arrêté

Il y a quelques mois, en septembre dernier, dans la province de Santiago del Estero, il y avait aussi un duel avec des couteaux. Cela s’est passé dans le département d’Alberdi, à environ 177 kilomètres de la capitale provinciale, et les protagonistes de la violente confrontation étaient père et fils. Ils ont tous deux fini par mourir: l’homme plus âgé, d’un coup de couteau dans le cœur et le plus jeune, à la suite des blessures reçues pendant le combat.

Le double crime s’est produit dans la maison de Oscar Ibáñez, 53 ans situé dans une ville près de la ville de Santos Places. Le conflit a commencé lorsque cette personne est allée rendre visite à son fils Brahian, 17 ans Il est allé chez lui à Porotal et a vu que le jeune homme se battait avec son partenaire, il a donc décidé de prendre sa petite-fille de cet endroit jusqu’à ce que la situation se calme.

Quelques heures plus tard, c’est l’adolescent lui-même qui s’est approché du domicile de son père pour exiger, un couteau à la main, qu’il rende la fille, mais c’est alors que l’attaque meurtrière a commencé dans la cour de la maison. . Tout s’est terminé quand le plus jeune de la famille Ibáñez a réussi à poignarder son père dans le cœur, qui est tombé au sol et est mort sur le coup.

Le jeune homme a également été grièvement blessé: a subi au moins trois crevaisons dans l’abdomen lors de la confrontation et s’est effondré à côté du corps de sa victime en raison de la grande quantité de sang qu’il a perdu. Il a perdu la vie lorsqu’il a été transféré dans un centre de santé.

