La porte d’entrée de la Quinta de Olivos (Photo: Nicolas Stulberg)

Un épisode étrange ajoute de la tension au milieu de l’inquiétude suscitée par la manifestation de la police de Buenos Aires: aux premières heures d’aujourd’hui, Une bombe molotov a explosé contre l’un des murs de la Quinta de Olivos.

L’événement s’est produit à 6h30 du matin et il y a une personne détenue, comme confirmé à Infobae Sources gouvernementales et policières.

Le détenu, José María A., a 48 ans et est un résident de la zone en fonction de son domicile fiscal: il est inscrit à l’AFIP transport de passagers, taxis et remises. Il a également une adresse à Buenos Aires dans la région de Belgrano.

Après avoir été arrêté, il a affirmé n’appartenir à aucune organisation politique.

Ainsi, il était à la disposition du Tribunal fédéral de San Isidro n ° 2 de San Isidro en charge de Lino Mirabelli, qui enquêtera sur lui dans les prochaines heures.

La bombe larguée Il a heurté un mur de la rue Malaver à 13 h et n’a fait aucun blessé. La Police fédérale, qui garde la propriété où vit le président Alberto Fernández, a été le premier à remarquer l’impact et mobilisé avec sa division Menaces Publiques et Intimidation et une brigade tactique spécialisée dans les explosifs a également été dépêchée. José María A. n’a offert aucune résistance lors de son arrestation.

Avec des informations de Federico Fahsbender

NOUVELLES EN DEVELOPPEMENT