Le touriste a été tué ce matin à Retiro

Un homme de 47 ans d’origine arménienne a été tué ce matin d’une balle dans le cou par au moins trois criminels qui voulaient voler son vélo. Comme l’ont confirmé des sources policières Infobae, le crime a eu lieu à l’intersection de l’Avenida Madero et de San Martín, près de 8. Le personnel de SAME s’est occupé de la victime sur les lieux. Puis ils l’ont transférée à l’hôpital Fernández, où elle est décédée avant d’arriver et malgré les efforts des médecins.

Quant aux criminels, on apprend que l’un d’eux est un adolescent de 15 ans qui a été arrêté par la police municipale à quelques pâtés de maisons de la scène du crime, près de l’entrée du Barrio 31. Parmi ses biens, le mineur avait l’arme à feu.

«À 8 h 15, une alerte a été reçue pour une arme à feu blessée à Madero et à San Martín. Deux MÊMES ambulances sont arrivées et sont arrivées à 8 h 25. Ils ont essayé de l’indemniser parce qu’il avait une grave blessure par balle dans la région du visage. Les médecins ont essayé de le stabiliser mais n’ont pas pu et cet homme est mort », a-t-il confirmé Alberto crescenti, titulaire de SAME. Après la fusillade, les criminels ont laissé le vélo de la victime sur les lieux et n’ont rien pris.

Selon certaines informations, l’homme assassiné – dont le prénom est Dimitri – réside dans un quartier du nord de la capitale et vit dans le pays depuis au moins 20 ans. À l’heure actuelle, la zone est bouclée par la police de Buenos Aires et des déclarations sont recueillies auprès des témoins de l’épisode violent. L’arrivée du personnel de la police scientifique est attendue pour faire avancer l’enquête.

Actualités en développement …