Détenus après le raid de Hurlingham.

Le matin du 25 décembre, le Morón DDI de la police de Buenos Aires a arrêté un agresseur d’enfants à l’intérieur de la maison de son beau-fils dans la ville de Hurlingham à Buenos Aires. Au milieu de l’opération, les troupes qui ont attaqué la maison ils ont trouvé une petite plantation de marijuana à l’intérieur que le beau-fils de l’accusé avait cachée dans l’une des pièces du lieu. Après la découverte, le jeune homme a également été arrêté et les plantes ont été kidnappées, trois d’entre elles en cours de floraison et huit plants.

Comme l’ont confirmé les sources dans l’affaire Infobae, l’affaire a commencé la veille du raid, la veille de Noël, lorsque le procureur Claudio Oviedo, chef de l’UFI N ° 5 de Morón, a reçu une alerte de la société Google.

L’avis indiquait qu’un utilisateur, identifié comme AG, 48 ans, employé d’une compagnie d’assurance situé dans la région de Hurlingham avait mis en ligne une vidéo sur le la toile où il a abusé d’une fillette de 6 ans à l’intérieur d’un véhicule. Immédiatement, le procureur Oviedo a commencé l’enquête pour retrouver le suspect.

L’agresseur présumé.

De cette façon, Des chercheurs de la DDI Morón ont croisé des données: ils ont d’abord obtenu l’adresse de IP pour lequel l’homme a téléchargé la vidéo sur le la toile, puis ils l’ont retrouvé à travers les caméras de sécurité du district et finalement ils ont déterminé l’adresse d’AG

Après sa localisation, le procureur Oviedo a ordonné son arrestation. Au milieu de Noël, vers 9 heures du matin, un groupe de la DDI a saisi l’adresse indiquée. Là ils ont trouvé AG et l’ont détenu. Après avoir mis les menottes, ils ont commencé à fouiller la maison pour obtenir plus de matériaux importants pour l’enquête et dans une pièce, les agents ont été surpris par ce qu’ils ont trouvé: la plantation de marijuana.

Les plantes du beau-fils du principal défendeur.

Après la découverte de 3 plantes, 8 plants, 500 grammes de fleurs en cours de séchage et une balance numérique, les troupes ont arrêté le beau-fils de l’homme, car il a assuré que la plantation lui appartenait.

Ensuite, ils ont continué la recherche et ont enlevé: un téléphone portable, 3 ordinateurs, 3 clés USB, une tablette, 4 cartes mémoire, deux appareils photo et la voiture présumée où AG a commis l’abus. L’homme a pour sa part été arrêté accusé pour les abus sexuels et la distribution de pornographie juvénile.

Une fois le palais de justice transféré, l’accusé d’avoir abusé de la jeune fille a refusé de faire une déclaration et Il a été enfermé dans une cellule en attendant le procès oral contre lui. De la même manière, le beau-fils a préféré garder le silence et a également été arrêté pour trafic de drogue.

Une partie du matériel saisi

L’homme de Hurlingham est le premier cas de ce genre ces dernières semaines. Hier dimanche, dans la ville de Chivilcoy, dans la province de Buenos Aires, une infirmière de l’hôpital pour enfants de La Plata a été arrêtée pour possession et distribution de pornographie juvénile. Son arrestation a eu lieu lors d’un raid au cours duquel le suspect se cachait au domicile d’un proche.

L’enquête a débuté l’année dernière avec une plainte déposée par le Centre national pour les enfants disparus et exploités (NCMEC) et le Organe d’enquêtes judiciaires (CIJ) de la ville autonome de Buenos Aires. L’accusation indiquait qu’un utilisateur du réseau social Facebook avait publié une série de vidéos, sous une fausse identité dans laquelle il se faisait appeler «René Williams», où différents mineurs ont été observés abusés par un major.

Après plusieurs mois de traque, le suspect a été identifié et il a été constaté que l’homme il a travaillé comme infirmier dans la zone pédiatrique de l’hôpital pour enfants Sor María Ludovica de La Plata et a été arrêté.

