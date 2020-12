Ils infligeront une amende d’un million de dollars à ceux qui organisent des rassemblements massifs dans des maisons, des immeubles ou des quartiers fermés de La Plata.

Avec l’assouplissement de la quarantaine dans la zone métropolitaine de Buenos Aires et l’activation de presque toutes les activités, beaucoup oublient que nous sommes toujours dans une pandémie et violons les réglementations en vigueur; surtout ceux qui concernent les rassemblements sociaux massifs et l’organisation de fêtes clandestines.

Face à cette situation et compte tenu du fait qu’à cette période de l’année, la tendance est de participer plus activement aux dîners et célébrations entre amis et collègues de travail, la municipalité de La Plata a augmenté les amendes actuelles pour ceux qui ne respectent pas la loi.

Pour contrer ce type d’activités récréatives et de loisirs, le maire Julio Garro a ordonné de modifier l’article 45 de l’ordonnance municipale n ° 6147 par décret et d’étendre à 4000 modules le non-respect des normes relatives à «la prévention des maladies transmissibles et généralement, le manque de désinfection ou de destruction avec des agents de transmission ».

Les fêtes clandestines dans les bars, les salles de fêtes et les casa quintas sont interdites

De cette manière, la valeur de l’amende pour non-respect de ce règlement atteindra 1 066 000 pesos. Et non seulement ceux qui organisent la réunion, mais aussi les propriétaires du bien et dans le cas d’immeubles ou de quartiers fermés, seront passibles de sanctions, L’ensemble du consortium peut être atteint par l’infraction d’un de ses locataires.

«Nous savons que les fêtes de fin d’année approchent et que les familles veulent se réunir pour dire au revoir à l’année. C’est pourquoi il est important d’expliquer qu’il ne vise pas à interdire les rassemblements familiaux mais plutôt ceux qui, en raison de leur nature massive, présentent un risque élevé de contagion », a précisé Garro.

Concernant les limites fixées pour les réunions illégales, la municipalité a expliqué qu’actuellement Les réunions sociales jusqu’à 10 personnes sont autorisées par le gouvernement national et provincial et qu’elles se déroulent à l’extérieur ou dans des pièces bien ventilées.

Selon les dispositions provinciales, seuls les rassemblements sociaux en plein air de 10 personnes maximum sont autorisés

«En cas de modification des dispositions nationales ou provinciales, les règlements établis au niveau municipal seront modifiés. Mais tant que cela ne se produira pas, nous serons implacables avec les sanctions contre ceux qui enfreignent les règlements établis et mettent les citoyens en danger », a expliqué le chef de communauté.

Avec ces dispositions, la municipalité de La Plata cherchera à contrer la génération de réunions et d’événements qui n’ont pas d’autorisation et qui mettent la population en danger car ils sont réalisés sans les mesures sanitaires ou de sécurité correspondantes pour prévenir de futures épidémies de coronavirus,

Et pour s’assurer que les gens peuvent socialiser et s’amuser dans des endroits sûrs, Garro a décidé de prolonger les heures d’ouverture des bars et restaurants jusqu’à 3h30 du matin activé, qui doit avoir toutes les mesures de sécurité en place pour Covid-19.

“Avec cette disposition, nous cherchons à prolonger les heures d’attention afin que les jeunes et les adultes qui souhaitent sortir puissent se rendre dans des endroits qui disposent de toutes les mesures de sécurité et de santé correspondantes”, a-t-il souligné.

Les amendes pour ceux qui organisent des fêtes clandestines dans des bars, des salles de fête ou des cinquièmes maisons -qui sont interdits- peuvent être sanctionnées par une infraction pouvant aller jusqu’à 2132000 pesos

A ce propos, de la Commune, ils ont averti qu ‘«avec l’arrivée du printemps et la diminution des infections, nous avons remarqué une augmentation des rassemblements et événements qui sont organisés dans des maisons privées ou des espaces communs dans des bâtiments ou des quartiers fermés. Nous comprenons le désir des jeunes de se rencontrer et de se revoir, mais il faut comprendre l’importance de continuer à prendre soin de soi pour éviter les situations de contagion ».

Dans ce sens, Garro a déclaré que «nous pensons que la responsabilité des soins commence à la maison. C’est pourquoi nous appelons les parents à expliquer à leurs enfants les risques d’assister à une fête clandestine. Les rassemblements de masse sont un risque ».

En revanche, la Municipalité a précisé que les amendes pour ceux qui organisent des fêtes clandestines dans des bars, des salles de fêtes ou des cinquièmes maisons -qui sont interdits- peut être sanctionné par une infraction pouvant aller jusqu’à 2132000 pesos, selon l’article 104 du Code des contraventions.

