Le géant de la technologie Microsoft a obtenu un brevet pour créer des chatbots basés sur des personnes décédées en utilisant leurs informations personnelles, telles que “des images, des enregistrements vocaux, des publications sur les réseaux sociaux, des messages électroniques”, entre autres données.

Le document de brevet détaille que “La personne spécifique (que le chat bot représente) peut correspondre à une entité passée ou présente (ou une version de celui-ci), comme un ami, un parent, une connaissance, une célébrité, un personnage fictif, un personnage historique, une entité aléatoire, etc. ». Et ajouter ça “La personne spécifique peut également correspondre à soi-même (par exemple, l’utilisateur qui crée / forme le chat bot)», Ce qui signifie que les utilisateurs vivants pourraient se préparer à leur remplacement numérique en cas de décès.

Et même Microsoft a ajouté la notion de modèles 2D ou 3D de personnes spécifiques, qui sont générés par des images ou des données vidéo, à améliorer le simulation d’un dialogue avec une personne décédée.

En plus de Microsoft, d’autres sociétés technologiques se sont précipitées pour utiliser les données numériques pour recréer les morts.

Eugenia Kuyda, co-fondatrice de la société de technologie Luka, a utilisé 8 000 SMS entre elle et son ami Roman Mazurenko, décédé dans un accident de voiture, pour créer un chatbot qui imitait le discours de Mazurenko.

En octobre 2020, le rappeur Kanye West a présenté à sa femme, Kim Kardashian, un hologramme de son défunt père, Robert Kardashian. Le robot a parlé pendant environ trois minutes, s’adressant directement à sa fille au sujet de sa décision de devenir avocate et de perpétuer son «héritage».

L’expérience ratée de 2016

Divers médias spécialisés se sont fait l’écho de cette nouvelle entreprise de Microsoft et ont rappelé que la société fondée par Bill Gates et Paul Allen a eu une grande pierre d’achoppement dans le domaine des chatbots en 2016, lorsqu’elle a dû faire taire Tay, un bot pour Twitter, car en moins de 24 heures d’action, il est passé de l’amusement et de l’amabilité. pour attaquer d’autres utilisateurs sur cette plate-forme et présenter des excuses nazies: apparemment, le contact avec les trolls de Twitter a généré cette mutation dans le système, qui s’est nourrie de l’interaction avec les utilisateurs.

Après le revers, Microsoft a ensuite déclaré dans un article de blog qu’il ne réactiverait Tay que lorsque ses ingénieurs trouveraient un moyen d’empêcher les utilisateurs d’influencer le robot avec des messages qui sapent les principes et les valeurs de l’entreprise.

