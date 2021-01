Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador tient une conférence de presse, alors que le gouvernement mexicain est prêt à offrir l’asile politique à Julian Assange et soutient la décision d’un juge britannique de refuser l’extradition du fondateur de WikiLeaks vers les États-Unis, au Palais national de Mexico. , Mexique 4 janvier 2021. Présidence mexicaine / Document via REUTERS ATTENTION RÉDACTEURS – CETTE IMAGE A ÉTÉ FOURNIE PAR UN TIERS. NE REVENEZ PAS. AUCUN FICHIER

L’économie mexicaine est tombée en dessous de 8,9% en 2020 et se redressera au cours des trois premiers mois de 2021, a déclaré lundi le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, lors de sa première conférence de presse matinale de l’année.

“Les analystes ont calculé que l’économie allait chuter dans l’année de 12% à 15% et ce n’était pas comme ça, Jusqu’à présent (c’était) 8,9%, et j’estime que ce sera moins car au dernier trimestre il y avait déjà plus de croissance de l’économie », a déclaré le président.

Outre plus de 1,44 million de cas et près de 127000 décès, le La pandémie de Covid-19 a provoqué une contraction de 9,6% du PIB au cours des neuf premiers mois de 2020 et la perte de près de 1,1 million d’emplois formels.

Le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) estime un contraction de 8% du PIB en 2020, même si elle prévoit un rebond de 4,6% pour 2021.

(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

«Le gouverneur de la Banque du Mexique vient d’annoncer que il y a des signes de reprise dans l’économie mexicaine et nous sommes d’accord avec cela, nous avons éléments pour pouvoir affirmer que dans ces trois mois, dans ce premier trimestre, l’économie va croître»A déclaré López Obrador.

Le président a réitéré son message du Nouvel An dans lequel il affirmait que le Mexique avait récupéré environ 600000 emplois formels d’août à septembre, mais en décembre, il en a perdu près de 277 000 en raison de la «faute» de l’externalisation du régime de sous-traitance de main-d’œuvre.

Pourtant, il a insisté sur le fait que À la fin du mois de mars, le pays comptera déjà 20,5 millions de travailleurs formels enregistrés auprès de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), comme avant la pandémie.

«En janvier, nous allons commencer à les récupérer car commencer une réembauche de ces mêmes emplois et à cela il faut ajouter la croissance de l’économie, qui a lieu et aura lieu cette année », a-t-il commenté.

(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

En tant qu’indicateurs positifs, le président a souligné augmentation du salaire minimum de 15% pour cette année et stabilisation du taux de change, à environ 20 pesos par dollar.

Le président a reconnu que son “La principale préoccupation” est la pandémiePar conséquent, on parie que les plus de 15 millions d’adultes de plus de 60 ans au Mexique seront déjà vaccinés d’ici la fin du mois de mars.

«Si nous y parvenons, nous réaliserons des progrès significatifs dans le contrôle de la pandémie, ce qui est le plus difficile, ce qui fait le plus mal », se dit-il. .

