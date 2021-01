Dominique Ohaco et Belén Belvedere créateurs de la recette de leurs burgers végétariens

Cela ressemble à un cliché: «Ils ont commencé à cuisiner dans le garage de leur maison». Mais c’est ainsi que ces deux camarades de classe, amis et maintenant partenaires ont commencé, Domique Ohaco (34) et Belén Belvedere (3. 4). “Nous invitons des amis à essayer nos recettes”, disent-ils Infobae. Cinq ans plus tard, elles sont mères, elles ont un diplôme d’ingénieur alimentaire de l’Universidad Católica Argentina et ont également créé leur propre marque Nutree.

Le nom de sa PME vient du jeu de mots entre nutrition et arbre en anglais, et aujourd’hui il emploie des cuisiniers au personnel pour la qualité, les ventes, les achats, le marketing et la logistique. Son succès réside dans le fait d’avoir obtenu la bonne combinaison de saveur avec un super-aliment comme base, le quinoa. Leurs hamburgers sont 100% naturels, ont une haute valeur nutritionnelle, sont sans gluten et sont végétaliens. «Nous avons commencé par vendre 20 paquets (avec quatre unités) par mois, et aujourd’hui nous dépassons les 80000 colis“, Il dit Infobae Dominique.

La recette de leurs hamburgers a été créée par essais et erreurs. Ils n’essaient pas d’imiter le goût de la viande, ils sont végétariens, sans conservateurs et conviennent aux végétaliens

«Depuis que nous vendions 20 packages, nous nous sommes concentrés sur les processus, la qualité des produits et sur l’application des outils de gestion que nous acquérons dans le monde de l’entreprise», ajoute Belén. Le secret est aussi qu’ils n’essaient pas d’imiter le goût de la viande, chaque médaillon était bien défini: brocoli, créole, lentille, épinard et indien.

Bien que pendant la quarantaine la demande ait augmenté – puisqu’il s’agit d’un produit congelé, il est facile à préparer, il peut être fait au four, à la poêle et même au grille-pain – les entrepreneurs ont souffert d’inflation et de dévaluation économique tout au long de 2020. Cependant Cela ne l’a jamais limité car plus qu’une entreprise, ils le définissent comme «un projet de transformation». Ils savent qu’ils ont la chance d’avoir pu continuer à travailler dans ce contexte.

Dans la cuisine de la maison des parents de Dominique à Hurlingham où ils ont essayé leurs recettes pour la première fois

Le début de tout, un voyage avec trop d’idées

Domi et Bel, comme le leur disent leurs connaissances, se sont rencontrés alors qu’ils étaient à l’université et sont rapidement devenus amis, bien qu’ils n’aient jamais imaginé qu’un jour ils seraient partenaires.

Après avoir obtenu leur diplôme universitaire, ils ont tous deux suivi le chemin de l’entreprise, chacun dans l’industrie alimentaire. «J’ai beaucoup appris pendant ces années dans la société multinationale, mais a toujours eu un dilemme existentiel sur le travail en tant qu’outil de changement social»Se souvient Domi.

Dominique a décidé de voyager sept mois pour se connecter avec son but. “J’ai fait une liste d’activités que je voulais apprendre”

L’agitation et le désir d’en savoir plus l’ont amenée à quitter son emploi stable et à parcourir le monde. Il a passé sept mois en dehors de l’Argentine à découvrir Brésil, Pérou, États-Unis, Népal, Inde. Il s’est éloigné de la routine, il s’est laissé surprendre par d’autres cultures. Quelque chose de similaire est arrivé à Bethléem, mais son voyage s’est fait à travers la Nouvelle-Zélande et l’Asie.. «Au milieu du voyage j’ai fait une liste d’activités à expérimenter, des choses qui pourraient me plaire: cours de guitare, Kite Surf, Yoga … J’ai tout essayé. À un moment donné, j’ai eu l’impression d’être revenu plus confus qu’auparavant. La seule certitude que j’avais était que je voulais continuer à avoir du temps pour me consacrer à ces activités et faire quelque chose avec un but », révèle-t-il.

Quelque temps auparavant, Bel était également revenu de son aventure, et était celui qui a proposé de s’inscrire à un cours appelé Entrepreneuriat à l’Université de Buenos Aires. «Nous avons senti que cela nous donnerait le nord, nous pourrions vivre plus étroitement le chemin d’un entrepreneur. Nous avions beaucoup d’idées que nous n’avons jamais concrétisées », se souviennent-ils. Parmi la liste des projets figuraient des hamburgers.

Le voyage de Bethléem a duré près de six mois

Le jury d’amis

“Nous invitons des connaissances chez nous pour essayer nos recettes de hamburgers. Nous leur avons donné un morceau de papier où ils pouvaient marquer. Le retour des amis est dangereux car ils vous encouragent sans relâche et ne sont pas entièrement sincères », admettent-ils.

Et c’est ainsi qu’en 2014, la première fois qu’ils ont cuisiné chez les parents de Domi à Hurlingham, est sortie. Les heures de travail étaient longues: ils allaient au marché central pour acheter la matière première, puis ils préparaient à nouveau les médaillons, et l’après-midi ils livraient. “Nous avons acheté 2 kilos de quinoa par jour car nous ne pouvions pas en avoir assez pour plusNous devions y retourner plusieurs fois par semaine. Je me souviens avec émotion du jour où nous avons pu commander 10 kilos », raconte Domi.

Dès le début, tous deux étaient impliqués dans la production, la logistique et les ventes.

Tous les deux ils étaient motivés par le projet autonome, parce qu’ils avaient investi peu d’argent et qu’il n’y avait pratiquement aucun risque. Mais il était temps de sauter, un peu par nécessité, un peu hors de la poussée familiale. «Nous ne pouvions plus continuer dans la cuisine de ma maison, nous avions besoin de notre propre espace et c’est ainsi que nous avons loué une usine que nous partagions avec un groupe d’amis entrepreneurs. «Un jour, ma mère a limité mes heures de cuisine et m’a demandé de ne pas cuisiner à la maison, car je ne pouvais plus aller travailler avec l’odeur d’oignon sur mes vêtements … et elle avait raison. D’un autre côté, nous n’avions aucun endroit pour stocker ou préparer, alors nous avons pris un risque et avons déménagé dans un hangar partagé. “

Les rameurs, ils ont tout fait à partir de zéro. «C’était une boîte à chaussures, et avec l’aide d’amis et de connaissances, nous l’avons peinte, fait le raccordement électrique … tout cela était laborieux mais aussi la clé pour comprendre l’entrepreneuriat depuis son alma mater ».

Construction du premier hangar avant l’usine actuelle

Le grand déménagement à Villa Martelli où ils se trouvent aujourd’hui a eu lieu en 2017. Ils ont 400 mètres couverts de cinq machines pour cuire, mélanger, former et emballer les médaillons. Le produit atteint la diététique, les chaînes de supermarchés, les supermarchés, les entrepôts, certaines boucheries et fermes.

L’équipe complète de votre PME

“Notre rêve est de générer des impacts environnementaux et sociaux”disent-ils avec excitation. «Nombreux sont ceux qui le font déjà et nous inspirent. Cette année nous avons mesuré notre empreinte carbone, nous avons agi pour la réduire et nous avons planté des arbres pour compenser ce qui reste, en nous alliant à Soyons des forêts. On sait qu’il y a beaucoup de travail à faire, que le désir est là et quand il y a du désir, tout peut être fait ».

