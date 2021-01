Feu le procureur Alberto Nisman (Martín Rosenzveig)

Un mois après le procureur Alberto Nisman Il a été retrouvé mort dans son appartement de Puerto Madero le 18 janvier 2015 – lundi aura six ans – on savait qu’il avait un compte bancaire non déclaré aux États-Unis, avec 600 mille dollars. Votre ex-partenaire, le juge fédéral Sandra Arroyo Salgado, a porté l’information au tribunal et une affaire de blanchiment d’argent a été ouverte. Dans ce dossier, le juge fédéral Marcelo Martínez De Giorgi a ordonné fin novembre une série de mesures qui jusqu’à présent n’étaient pas connues.

Le magistrat a décidé d’enquêter et d’évaluer les avoirs de Nisman, sa mère Sara Garfunkel, de sa sœur Sandra Nisman et l’expert Diego Lagomarsino, qui est traité comme participant à un homicide à la cause du décès du procureur. Tous les quatre avaient un compte auprès de la Merrill Lynch Bank of America Corporation, basée à New York. En outre, le juge a ordonné “la saisie préventive de tous les biens meubles et immeubles” de Garfunkel, Sandra Nisman et Lagomarisno et a demandé d’analyser le cas de la succession des actifs de Nisman, qui était en charge de l’unité fiscale qui a enquêté sur l’attaque contre l’AMIA. La même mesure atteint Claudio Picón.

De Giorgi a expliqué dans sa résolution, à laquelle il a accepté Infobae, qui a pris les mesures «face à la confusion économique et au croisement entre les accusés».

Début mars 2015, Arroyo Salgado a comparu devant le procureur Viviana Fein -le premier qui avait la cause du décès- et a révélé que Sandra Nisman l’avait appelée de toute urgence pour lui parler d’un compte qu’elle avait avec son frère et sa mère dans une banque aux États-Unis. Selon Arroyo Salgado, Sandra lui a dit que Nisman affirmait qu’il s’agissait d’un compte avec de l’argent pour ses deux filles et que pour l’exploiter, elle avait besoin d’un mot de passe qu’elle n’avait pas. Et Arroyo a dit qu’il n’avait jamais su l’existence de ce récit.

La première question était de savoir si, compte tenu de la divulgation de ce récit, une hypothèse économique pouvait se poser au sujet du décès du procureur. Mais ce n’était qu’une hypothèse. Ce qui a émergé, c’est une plainte de l’Unité d’information financière (UIF) pour enquêter sur un éventuel blanchiment d’argent par Nisman, utilisant sa famille et Lagomarsino comme écran.

L’affaire a été laissée au juge d’alors Rodolfo Canicoba Corral (maintenant à la retraite) et le procureur Juan Pedro Zoni. On y apprit qu’il s’agissait du compte numéro 5v3-50653 de la banque Merrill Lynch et qu’il avait été ouvert le 7 mars 2002 par Sara Garfunkel et Sandra Nisman en tant que titulaires. Le 16 juin 2014, Lagomarsino a été ajouté en tant que propriétaire et Nisman est toujours apparu comme avocat en fait. Le compte a enregistré des mouvements de 666690 $ entre le 13 septembre 2012 et le 19 août 2014. L’adresse associée au compte est un appartement au 2700, rue Franklin Roosevelt, où vit Sara Garfunkel. Aucun d’entre eux ne l’a consigné dans ses affidavits.

Sandra Nisman et Sara Garfunkel

Lagomarisno a déclaré que Nisman lui avait demandé d’être le titulaire du compte parce qu’en tant que procureur, il était une personne politiquement exposée et qu’il pouvait ainsi éviter de payer plus d’impôts. À la fois, l’expert en informatique qui travaillait pour Nisman a déclaré qu’il n’avait effectué un virement bancaire vers l’Uruguay que pour 2 500 dollars. Lagomarsino est celui qui a apporté l’arme d’où le coup de feu qui a mis fin à sa vie est venu au département de Puerto Madero. Il est jugé en tant que participant à un homicide et soutient qu’il portait l’arme à la demande de Nisman et que cela ne faisait partie d’aucun plan pour le tuer.

En août 2015, le juge Canicoba Corral a convoqué Lagomarsino, Garfunkel, Sandra Nisman et Picón à une déclaration d’enquête pour blanchiment d’argent présumé. Mais cela ne s’est pas concrétisé. Le magistrat a été écarté de l’affaire par la Chambre fédérale à la demande de Paul Lanusse, avocat de Garfunkel et Nisman, par crainte de partialité sur la base des déclarations publiques qu’il avait faites sur l’affaire.

Picón est un homme d’affaires lié à Nisman et à ses mouvements d’argent. Son nom est apparu lorsque le lavage a commencé à faire l’objet d’une enquête. Il est le propriétaire de “Palermopack SA”, une société qui possède une voiture Audi conduite par Nisman. Il est également lié à la participation de Sara Garfunkel au «Dorrego 1771 Trust», où elle possède deux unités et deux garages. En outre, Picón a effectué des dépôts sur le compte américain et un chèque de 200 000 dollars a été trouvé dans l’appartement de Nisman. Dans ce département de Puerto Madero, le procureur a été retrouvé mort d’une balle dans la tête. Selon le procès, il s’agissait d’un homicide lié à une plainte qu’il avait déposée quatre jours plus tôt contre la présidente de l’époque, Cristina Kirchner, pour avoir prétendument couvert par les personnes accusées de l’attaque de l’AMIA par la signature du protocole d’accord avec l’Iran.

Après le départ de Canicoba Corral, l’affaire a été portée devant le juge Claudio Bonadio. L’enquête ne s’est pas concrétisée et le dossier était en attente en raison d’une série de réclamations devant la Cour suprême de justice de la Nation. En janvier de l’année dernière, après la mort de Bonadio, qui a pris le dossier était Martínez De Giorgi.

Et en novembre, il y eut un renouveau. Picón a comparu dans l’affaire pour demander qu’il soit autorisé à avoir une série de véhicules sur lesquels il y avait des obstacles. La Chambre fédérale a accepté sa proposition et a demandé au juge Martínez De Giorgi de “faire avancer l’enquête aussi rapidement que celle-ci le permet”.

Diego Lagomarsino (Nicolás Stulberg)

En conséquence, le magistrat a pris une série de mesures. << Lesdites mesures à décréter, visent à obtenir et à ajouter légalement des preuves ou des éléments de condamnation qui permettent une connaissance approfondie des faits qui motivent ces actions et empêchent l'accusé de continuer à tirer profit de ce qui pourrait être le produit d'un acte illégal ", Il expliqua.

L’une de ces mesures consiste à réaliser un rapport sur “l’évolution économique historique des revenus et dépenses des prévenus, Mme Sara Garfunkel et Sandra Ruth Nisman, M. Diego Ángel Lagomarsino et Claudio Picón, ainsi que M. Alberto Natalio Nisman”. Il a interrogé le «Corps d’experts du pouvoir judiciaire spécialisé dans les affaires de corruption et de délits contre l’administration publique» et lui a envoyé toute la documentation de l’affaire. De même, il a demandé que les informations de l’Anses, de l’AFIP, du BCRA, de la NOSIS, de FIDELITAS, de VERAZ et de toutes autres bases de données susceptibles de fournir des données soient analysées.

“En revanche, leurs liens parentaux, conjugaux et corporatifs, les héritages reçus, les lieux de travail, etc., doivent être pris comme un paramètre directeur”, a déclaré le juge. La défense de Lagomarsino a demandé que cette mesure atteigne Arroyo Salgado. Des sources judiciaires ont déclaré que pour le moment, Martínez De Giorgi n’avait pas pris cette décision.

Le juge a également demandé au bureau du procureur général le dossier de travail de Nisman afin que les experts aient la preuve de ses revenus en tant que procureur. Concernant Alberto Nisman, le magistrat veut connaître ses atouts. Voilà pourquoi il a demandé au tribunal civil 99, où se déroule la succession du procureur, de lui transmettre «la liste des biens héréditaires».

Juge Martínez De Giorgi (Nicolás Stulberg)

Une autre décision du juge a été de saisir les comptes bancaires de Garfunkel, Sandra Nisman, Lagomarsino et Picón. Et la même chose avec vos actifs. «Pour cette raison, et compte tenu de l’existence d’une confusion économique et d’un croisement entre les défendeurs et les sociétés mentionnées dans la procédure, afin de se conformer aux objectifs et finalités déclarées (cf. art. 193 du CPPN), la procédure doit être suivie par les arts. 23 et 305 du Code Pénal de la Nation, pour ordonner la saisie préventive de tous les biens meubles et immeubles de Mme Sara Garfunkel, Sandra Ruth Nisman, Diego Angel Lagomarsino et Claudio Picón, le tout dans le pourcentage de leur propriété et disposition exclusive de cette Cour », a-t-il ordonné. Il a expliqué que l’objectif de toutes les affaires de blanchiment d’argent est de récupérer l’argent du crime et que l’une des façons de le garantir est de saisir des biens qui pourront ensuite être vendus aux enchères ou laissés à l’État.

Le juge cherche également à connaître la relation entre les défendeurs dans l’affaire. Pour cela, il a organisé un croisement des appels depuis les téléphones pour voir s’ils étaient communiqués. En ce qui concerne spécifiquement Picón, le juge a également ordonné la saisie préventive de six véhicules, l’intervention de leurs sociétés “Palermopack SA” Starpack SA “et” Easy Pack “pendant 12 mois.

Enfin, Martínez De Giorgi a demandé des informations sur Damien Stefanini. Il s’agit de homme d’affaires disparu en octobre 2014 et ayant enregistré des dépôts sur le compte de Nisman aux États-Unis. Le juge a demandé au Registre national de la récidive si Stefanini avait un dossier et à la justice fédérale de San Martín et San Isidro, s’il y avait des raisons pour lesquelles il était inculpé.

La décision du juge a déjà été contestée. L’avocat de la défense de la mère et de la sœur du procureur a fait appel de la décision. L’avocat Lanusse a fait valoir que les femmes ont déjà fait saisir leurs biens, que cette décision fait l’objet d’un appel devant la Cour et que les délais fixés par la loi pour l’immobilisation des biens sont expirés. “Mme Sara Garfunkel et Mme Sandra Nisman, bien qu’ayant expiré les mesures conservatoires ordonnées, n’ont pas altéré leurs avoirs”, a déclaré la défense.

J’ai continué à lire:

Les juges Bruglia et Bertuzzi ont demandé d’accélérer une enquête sur les comptes de Nisman à l’étranger

Affaire Nisman: Diego Lagomarsino n’aura pas à porter l’attelle électronique