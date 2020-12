Yuri est critiqué pour s’être déguisé en Vierge Marie. Le chanteur a été impliqué dans de vives critiques ces dernières semaines (IG: oficialyuri)

Après quelques jours, Yuri s’est positionnée au centre de la polémique et des accusations sur les réseaux sociaux pour avoir exprimé publiquement sa position contre le féminisme, une raison qui lui a valu de multiples critiques de la part du public, maintenant la chanteuse revient pour donner quoi en défendant une interprétation que beaucoup ont qualifiée de irrespectueuse.

Et est-ce que La chanteuse de Veracruz vêtue d’une tenue de la Vierge Marie en référence à la naissance de Noël, pour faire une courte vidéo sur son compte TIC Tac. En quelques secondes l’interprète de Des hommes au bord de la jalousie vêtue d’une tunique blanche et du voile bleu caractéristique, représentant Marie en état de grossesse, à côté d’un homme qui représente Joseph.

Avec divers hashtags, la chanteuse a décrit ce qui était pour elle un échantillon de sa bonne humeur: «María et José. Noël. Jarocha. Pour toi. Humour. Drôle. Joyeux. Prenez soin du coronavirus », a-t-il écrit en bas.

Il y a quelques mois, la rumeur disait que la chanteuse avait été testée positive au COVID-19, mais elle l’a nié (Photo: Fichier)

La chose controversée à propos de la parodie est que Yuri et son compagnon ont dansé sur un rythme de Noël, d’abord subtilement puis de manière plus accélérée jusqu’à ce que l’interprète «feigne» les douleurs de l’accouchement et indique qu’elle est sur le point d’accoucher.. Après la publication de ce clip qui est immédiatement devenu viral, de nombreux internautes ont exprimé leur indignation en critiquant l’animatrice et en affirmant que son croquis est une “moquerie” des croyances des autres et de la foi catholique.

«De quoi s’agit-il, Yuri, de manquer de respect aux religions? Je vous admirais »,« Il faut respecter la religion des autres »,« Toute religion mérite le respect »,« Vous savez bien que c’est un manque de respect », sont quelques-uns des nombreux commentaires que le chanteur a reçus.

Le clip a dépassé plus de 19 mille likes, mais de nombreux commentaires autour de lui soulignent qu’il s’agit d’une irrévérence de leur part envers les symboles de la foi chrétienne.

Yuri est réapparue sous le nom de “La Chimoltrufia” après ses déclarations sur le féminisme (Vidéo: TikTok Yuri)

Il y a deux semaines, la chanteuse d’El apagón a donné quelque chose à dire en discréditant les mouvements féministes et en exprimant que les manifestations dans les rues et les peintures avec lesquelles divers groupes réclament justice, “ne servent à rien”, raisons qui lui ont valu les accusations même de groupes féministes. comme celle de l’association Brujas del Mar.

«Je n’aime pas le féminisme et ils m’ont critiqué, (ils disent) ‘Oh, Yuri!’Quelque chose s’est-il passé lorsque les monuments ont été rayés? Le gouvernement a-t-il fait quelque chose avec les graffitis et les gifles? Rien, cela vaut-il la peine de prendre les armes? Calme nous avons l’air plus jolis “

Et c’est que c’était cette dernière phrase avec laquelle renforce la soumission des femmes, ce qui a provoqué le désaccord des utilisateurs sur les réseaux sociaux, qui a placé le clip sur les marqueurs de tendance, étant durement attaqué et décrit comme macho.

Ils ont critiqué Yuri pour avoir disqualifié les mouvements féministes (Vidéo: Twitter)

La vidéo où il n’est pas précisé dans quel événement elle a été enregistrée est devenue une tendance et a été initialement partagée par l’utilisateur @AlexMurillo: «Peut-être que si cette dame ne se consacrait pas à approfondir sa carrière avec ce type de déclaration, elle pourrait encore vivre de la musique et ne pas être remplie dans les programmes Televisa “

De son côté, la célèbre chanteuse n’a fait aucune déclaration à ce sujet, mais ses propos ont déclenché diverses réactions, pour la plupart négatives, d’utilisateurs et de femmes qui ne sont pas d’accord avec sa position.

«Grâce au féminisme, vous pouvez exercer votre droit même de monter sur scène. Ne soyez jamais silencieux! Voyons voir … dites-leur de faire taire les proches des femmes qui ont disparu ou ont perdu la vie à cause des violences fémicides », est l’un des nombreux messages reçus par l’artiste.

