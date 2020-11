En Argentine, cette espèce de mollusques a été enregistrée pour la première fois en 2010

Le ministère de l’Environnement et du Développement durable de la Nation a résolu déclarent l’escargot géant africain comme nocif et préjudiciable à la conservation de la biodiversité, des activités productives et de la santé humaine, car il s’agit d’une espèce exotique envahissante et hôte de nématodes potentiels à l’origine de maladies zoonotiques.

La nouveauté était connue avec la résolution 417/2020 publiée aujourd’hui au Journal officiel, qui interdit l’importation, le transit interjuridictionnel, l’élevage et le commerce dans la juridiction fédérale d’animaux vivants, de produits ou de sous-produits de l’espèce d’escargot géant africain (Achatina fulica).

La mesure établit également l’adoption des actions et protocoles développés à partir d’un projet pilote développé avec l’espèce dans la province de Misiones, tel que rapporté par le ministère qui dirige Juan Cabandié.

L’initiative de confinement et d’éradication de l’escargot géant africain a été élaborée dans le cadre du projet de «Renforcement de la gouvernance pour la protection de la biodiversité à travers la formulation et la mise en œuvre de la stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes (EEI)», qui cherche à minimiser leur impact sur les ressources naturelles, la diversité biologique, les services écosystémiques, l’économie, la santé publique et la culture.

L’escargot Achatina fulica, Originaire d’Afrique de l’Est, il a été introduit en Amérique, en Asie, en Océanie et en Europe en raison d’une action anthropique, ce qui a facilité sa dispersion rapide, principalement pour sa reproduction comme nourriture, mais également par le transfert involontaire attaché aux véhicules et aux caisses utilisées dans les cultures, à son utilisation comme appât, au commerce des plantes en pot – où les œufs sont logés – et à son trafic comme animal de compagnie.

En Argentine, l’escargot géant africain a été enregistré pour la première fois en 2010 dans la ville missionnaire de Puerto Iguazú et des années plus tard, il a été détecté dans la ville de Corrientes, ce sont les deux seules sources reconnues à ce jour.

Dans le pays, ils n’ont été vus que dans les provinces de Misiones et Corrientes

Les espèces exotiques envahissantes sont des animaux, des plantes ou des micro-organismes qui, ayant été transférés au-delà de leurs limites de distribution naturelle, parviennent à s’établir et à progresser dans les nouveaux environnements où ils ont été introduits, ce qui génère graves impacts sur la diversité biologique, la culture, l’économie et la santé publique.

L’escargot géant africain se déplace et colonise l’habitat des mollusques indigènes, qui doit être préservé pour maintenir la biodiversité et la durabilité de l’écosystème. En plus de l’impact qu’il peut avoir sur l’agriculture et la faune d’escargots de la région, il peut également transmettre des parasites nocifs pour la santé humaine et celle d’autres animaux. Ces parasites sont présents dans la bave de l’escargot et peuvent contaminer les fruits et légumes qui, s’ils ne sont pas lavés correctement, peuvent provoquer des maladies zoonotiques chez l’homme.

Pour la prévention, le contrôle et l’éradication de ce mollusque terrestre dans le pays, le portefeuille Environnement, à travers la Direction Nationale de la Biodiversité et l’Administration des Parcs Nationaux, constituera un groupe de travail avec le Service Santé et Qualité Agroalimentaire ( SENASA), les autorités provinciales compétentes dans le domaine de la faune et l’Institut national de médecine tropicale (INMeT) du ministère de la Santé.

