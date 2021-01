Victoria Donda dans le studio Infobae

Osvaldo barsanti, avocat du travailleur domestique de Victoria Donda, a dénoncé le fonctionnaire pour le crime de fraude contre l’administration publique, dans une tentative de degré. Il l’accuse d’avoir proposé à la femme un contrat à l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) ou de l’écrire dans un plan social en échange de son arrêt de travail à domicile.

Barsanti représente Arminda Banda Oxa, une femme de 62 ans de nationalité bolivienne, qui travaille comme domestique depuis 14 ans avec la famille de Donda. “Sur ces 14 ans, 10 était totalement noir, et les trois ou quatre derniers étaient partiellement enregistrésEn d’autres termes, il était inscrit avec un salaire inférieur à celui auquel il correspondait », a déclaré l’avocat.

«De manière informelle, elle (pour Arminda) a commencé une conversation avec Victoria pour deux raisons. Premièrement, en raison de lacunes du registre, et deuxièmement, en raison de la non-conformité, parce que pendant la pandémie Victoria n’a pas pris en charge les salaires qui auraient dû être pris en raison des réglementations que le gouvernement lui-même a dictées pendant la pandémie, avec lequel ils ne pouvaient pas fournir le service mais avaient une garantie de salaire », a déclaré Barsanti.

Selon son témoignage, face à cette question, Donda a suggéré la possibilité de démissionner: «Victoria Il a répondu par des offres de plans ou de contrats à l’INADI en échange de sa démission. Ne pas prendre en charge ses obligations en tant qu’employeur, mais transférer ce coût à l’État national à travers l’un de ces chiffres qu’ils lui ont proposés ».

L’avocat a également publié un audio que Donda aurait envoyé à Arminda, dans lequel il lui a dit: «Ce que je vous dis, c’est que là-bas, vous pouvez écrire un plan. J’ai besoin que vous me disiez cela, si vous démissionnez, car vous devez vous désabonner pour pouvoir souscrire à un plan. Mais même plus tard, vous pouvez payer pour prendre votre retraite. J’ai également besoin de résoudre ce problème et je comprends que vous avez également besoin d’argent. Dans les plans, ils facturent plus ou moins environ 10 000 pesos, et la compensation peut être proche de chez vous ».

Pour ces faits, Arminda, par le biais du criminaliste Fernando Zarabozo, a déposé une plainte vendredi dernier contre Donda dans le droit du travail, pour fraude au travail et aux cotisations de sécurité sociale. Barsanti, pour sa part, accusé pénalement le fonctionnaire devant la Chambre fédérale de Buenos Aires pour fraude contre l’administration publique, à titre provisoire, car «l’employeur, tenant compte de son influence au sein de l’INADI et d’autres organismes étatiques, décide d’y recourir pour résoudre un problème personnel», selon l’avocat du travail.

Grâce à son compte Twitter officiel, Donda a prononcé une décharge dans laquelle il a assuré que les cotisations de travail et les paiements de salaire de l’employé avaient été effectués «en temps opportun». Elle a également admis l’offre qu’elle avait faite à Arminda mais a assuré que c’était elle qui voulait quitter son emploi de domestique.

«Il y a quelques mois, cette personne a exprimé son intérêt à abandonner la relation que nous avions, pour des raisons personnelles. C’est dans cette situation que j’ai recommandé la possibilité d’accéder à une prestation sociale qui lui permettrait d’avoir un revenu en même temps qu’il a fait une réflexion dans son quartier»Il a déclaré.

«Je lui ai également évoqué la possibilité de collaborer avec l’INADI dans certains programmes et actions que l’organisation mène. Je comprends l’inquiétude que cette situation a suscitée chez de nombreuses personnes qui m’ont écrit de bonne foi sur les réseaux pour demander des informations à ce sujet », a-t-il déclaré.

Donda a souligné que le travail enregistré “est un problème structurel” en Argentine mais que dans ce cas “tout est en ordre” et que, si nécessaire, il peut être vérifié devant le juge.

«Quant à ceux qui ont l’intention de construire une fake news à partir de ce numéro pour nuire à moi ou au gouvernement dont je fais partie: je vous demande d’être plus créatif. Discutez de mes idées et de mes projets“, Suggéra-t-il.

