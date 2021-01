L’entreprise a révolutionné la batterie lithium-ion conventionnelle en concevant et en synthétisant des composés organiques et inorganiques (StoreDot)

Les batteries de voiture ont été conçues pour la première fois et se rechargent complètement en seulement cinq minutes. Il s’agit d’un jalon qui contribuera à l’avancement des véhicules électriques. Cette nouvelle avancée vient de la main des nouvelles batteries lithium-ion développées par la société israélienne StoreDot et fabriquées par Eve Energy en Chine.

L’entreprise a révolutionné la batterie lithium-ion conventionnelle en concevant et en synthétisant des composés organiques et inorganiques, ce qui permet de charger un véhicule électrique en même temps que pour charger une voiture avec un moteur à combustion conventionnel.

StoreDot a lancé le premier lot de production d’échantillons pour démontrer cette technologie aux entreprises du secteur des véhicules électriques et des industries connexes. Cette batterie de première génération a permis de démontrer une charge complète d’un deux-roues en 5 minutes. En outre, il peut offrir une charge ultra-rapide à d’autres équipements, tels que des drones commerciaux et d’autres appareils électriques.

Des échantillons de ces batteries de première génération prouvent que le graphite à l’anode de la cellule peut être remplacé avec succès à l’aide de nanoparticules métalloïdes, une avancée clé pour prolonger la durée de vie de la batterie ainsi que pour résoudre d’autres problèmes de performances et de sécurité. .

Les batteries peuvent être complètement chargées en cinq minutes, mais pour pouvoir traduire cette idée de manière massive, il faudrait des chargeurs beaucoup plus puissants que ceux utilisés aujourd’hui. Avec l’infrastructure de charge disponible aujourd’hui, StoreDot vise, d’ici 2025, à fournir environ 100 miles de charge à une batterie de voiture en cinq minutes.

La technologie

L’innovation StoreDot est basée sur un processus de conception holistique, qui intègre la chimie cellulaire ainsi que l’ingénierie. «Notre méthodologie comprend une couche d’intelligence artificielle et d’outils d’apprentissage automatique pour optimiser l’ensemble du système. Cela dépasse les limites des batteries lithium-ion à chargement ultra-rapide tout en utilisant des installations et des processus de fabrication de batteries lithium-ion standard », souligne la société sur son site officiel.

Les batteries lithium-ion traditionnelles utilisent du graphite comme électrode, dans laquelle les ions lithium sont introduits pour stocker la charge. Mais lorsqu’ils sont chargés rapidement, les ions deviennent encombrés et peuvent se transformer en métal et court-circuiter la batterie, selon un article publié dans The Guardian.

La batterie StoreDot remplace le graphite par des nanoparticules semi-conductrices dans lesquelles les ions peuvent passer plus facilement et plus rapidement. Ces nanoparticules sont à base de germanium, mais à l’avenir, il est prévu d’utiliser du silicium, qui est beaucoup moins cher. La société espère avoir des prototypes réalisés avec ce matériau d’ici la fin de l’année, comme mentionné sur son site officiel.

Cette technologie contribuerait à l’avancement des véhicules électriques (REUTERS / Eric Gaillard / Archive)

Un jalon qui contribuera à l’industrie du véhicule électrique

«Nous avons fondé StoreDot pour réaliser ce que beaucoup disaient ne pourrait jamais être fait: développer des batteries capables de fournir une charge complète en seulement cinq minutes. Nous avons montré que ce niveau de charge ultra-rapide est possible, d’abord en 2019 avec un scooter électrique et à nouveau il y a six mois avec un drone commercial. Nous sommes fiers que ces échantillons soient disponibles, mais le jalon d’aujourd’hui n’est que le début. Nous sommes sur le point de réaliser une révolution dans l’expérience de recharge des véhicules électriques qui éliminera l’obstacle critique à l’adoption massive des véhicules électriques », a déclaré Doron Myersdorf, PDG de StoreDot.

Daimler, BP, Samsung et TDK ont investi dans StoreDot, qui a déjà levé 130 millions de dollars à ce jour et a été nommé pionnier de la société de financement par Bloomberg New Energy en 2020.