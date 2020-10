Équipes de surveillance sanitaire, examinant l’état des aliments dans différents établissements commerciaux de Bogotá. Photo: Secrétaire à la santé de Bogotá.

A l’occasion de la célébration de l’Halloween, ce 31 octobre, et afin de prévenir tout risque pour la santé de ses habitants, le Secrétariat à la Santé de Bogotá a effectué 95 opérations d’inspection, de surveillance et de contrôle au cours du mois, dans des établissements qui Ils vendent des bonbons et des boissons dans la ville, dans laquelle ils ont saisi 536 kilos de bonbons et de nourriture en mauvais état.

Selon l’entité, dans les opérations réalisées 67 984 kilogrammes d’aliments et 20 308 litres de boissons ont été inspectés comme les bonbons, les biscuits, les gelées, les glaces, les aréquipes, les desserts, le nougat, les boissons gazeuses, l’eau en bouteille, les nectars et les jus, entre autres produits.

Parmi les aliments inspectés, 536 kilos de bonbons, biscuits, chocolats, lait concentré, gelées, gommes et noix ont été saisis; ainsi que 1 120 litres de boissons telles que de l’eau, des jus de fruits, des jus de fruits, des boissons gazeuses et des nectars.

«Les équipes de surveillance sanitaire de l’entité ont constaté que ces produits étaient altérés, avaient un stockage inadéquat, avaient des aliments périmés ou avaient un non-respect de leur étiquetage, lors des différentes interventions menées dans les supermarchés, les magasins de cigarettes, les magasins, les entrepôts alimentaires, places de marché », a déclaré l’entité dans un communiqué.

Au cours de l’opération, 56 établissements ont été fermés pour non-respect de la réglementation sanitaire et avoir ces aliments en mauvais état dans leur stock pour la vente au public.

Face à cette situation, le ministère de la Santé a appelé les citoyens à acheter de la nourriture, des bonbons et des boissons pour la fête d’Halloween dans des établissements reconnus et de confiance. De même, le Secrétariat a demandé qu’avant de faire des achats, il vérifie les dates d’expiration et que les colis soient en bon état.

«Il est très important de vérifier qu’ils sont de bonne qualité. La consommation excessive de bonbons n’est pas recommandée chez les enfants, mais à cette date, nous avons une concession spéciale, nous demandons donc que les bonbons, les bonbons ou les bonbons soient présentés individuellement et qu’ils soient emballés, qu’ils ne soient pas périmés et qu’ils soient en bonne condition physique, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas humides, ni qu’ils s’effritent. », a expliqué, selon le journal El Espectador, le secrétaire à la Santé, Alejandro Gómez.

Le ministère de la Santé recommande de toujours regarder les dates d’expiration et l’état des emballages des aliments et des boissons avant d’acheter. Photo: Secrétaire à la santé de Bogotá.

L’entité a également invité les citoyens de Bogota à faire une consommation modérée de bonbons pendant cette date, en particulier les garçons et les filles, pour éviter tout dommage à leur santé, et surtout pour maintenir une alimentation équilibrée. Pour cette raison, ils recommandent de manger à la maison pendant cette fête, et de maintenir la consommation de fruits et légumes aux repas.

Si vous développez des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements ou de la diarrhée suite à une consommation excessive de bonbons, le Secrétariat recommande d’éviter l’automédication et de vous rendre immédiatement au centre médical le plus proche.

L’entité a également réitéré l’appel pour que les célébrations se déroulent aujourd’hui dans les foyers, en utilisant des activités alternatives et créatives afin que les enfants évitent de sortir pour ramasser des bonbons ou de visiter des endroits peu ventilés et où des foules peuvent se produire, afin d’éviter la contagion du covid-19.

«Ce que nous faisons dans cette nouvelle réalité, ce n’est pas que les enfants n’aient pas de journée spéciale, mais que nous pouvons réduire les risques générés par les pratiques que cela implique. Notre invitation est que les enfants ne demandent pas de bonbons, mais qu’ils les aient à la maison, que des festivités aient lieu à l’intérieur de la maison et que nous déguisions éventuellement les fenêtres“Fit remarquer Gomez.