La directrice de CONAGUA, Blanca Jiménez Cisneros, a demandé aux habitants de Tabasco de «s’adapter» à leur lieu de résidence. La plupart des municipalités de Tabasco sont sous l’eau depuis des semaines, en raison des fortes pluies dans l’État (Photo: présidence)

Pendant des décennies, Tabasco a subi des inondations constantes. Cependant, les inondations qui affectent l’État depuis octobre dernier ont été l’une des plus critiques de l’histoire de l’État.

Les pluies atypiques, le débordement des rivières et la mise à l’air du barrage de Peñitas, ont laissé 17 communes avec une déclaration de catastrophe, 80% de la ville de Villahermosa sous l’eau, des milliers de personnes touchées et au moins huit morts. Bien que le gouvernement ait mis en œuvre le programme DN-III pour soutenir la population, la majorité de l’État reste sous l’eau.

Malgré ce panorama, la directrice de la Commission nationale de l’eau, Blanca Elena Jiménez Cisneros, a déclaré dans un entretien avec Milenio qu’elle ne pouvait pas garantir que la rivière Grijalva ne déborderait pas à nouveau, mais elle a veillé à ce que les habitants de Tabasco soient au courant de que “ils devaient vivre ici et il fallait s’adapter”.

“Ecoutez, je ne peux pas vous dire qu’il ne débordera pas, je ne vais pas non plus vous dire qu’il n’inondera pas car, pour les conditions de votre vie, il vaut mieux être prévenu, ainsi que d’être conscient, comme dirait quelqu’un dans l’environnement. : ils devaient vivre ici. Il faut apprendre à vivre avec ce que l’on a et être très conscient de la situation “, a-t-il souligné.

Photographie d’une rue inondée à Villahermosa, Tabasco. (. / Jaime Ávalos)

Le chef de Conagua a ajouté que, bien que davantage de pluies soient attendues dans la région, elles ne ressembleront pas à celles des dernières semaines.

En revanche, elle a assuré ne pas pouvoir affirmer si les inondations sont la conséquence d’actes de corruption et qu’elle préfère attendre les résultats des investigations de l’Organe Interne.

«En général, il y a un examen constant de cette question, mais maintenant nous n’avons rien de concret. Pour l’instant, nous n’aurions plus qu’à détecter, mais nous n’avons rien de spécifiquement détecté “, m’a dit.

Pour l’instant, a-t-il dit, les documents et contrats qui contribuent à garantir qu’il y a eu corruption ou omission dans les travaux sont déjà en cours d’examen; En outre, il existe déjà des alertes sur les contrats qui ont été signés et non exécutés sous l’administration d’Enrique Peña Nieto.

Tous les matins dans votre email: abonnez-vous à la newsletter d’Infobae Mexico

(Photo: AP Photo / Felix Marquez)

«Nous vérifions si le directeur local a passé en revue plusieurs travaux qui ont été détectés dans ce type de contrat. Nous n’avons toujours pas de bilan, il y a aussi des choses à rechercher beaucoup dans la papeterie “, il a souligné.

Il a souligné que sa priorité était maintenant de prêter attention aux personnes touchées et de pomper l’eau accumulée, bien qu’il ait reconnu que dans certains endroits, cela prendra beaucoup de temps.

«La question de la corruption nous préoccupe tous, car (a) on serait très en colère de savoir que l’on souffre d’un problème de corruption. Dès que nous aurons des informations solides, nous les partagerons avec plaisir “, terminé.

Ce week-end, le président Andrés Manuel López Obrador visite les états de Tabasco et Chiapas, dans le but de soutenir les habitants des communautés les plus touchées par les inondations.

Lors de sa traditionnelle conférence de presse ce vendredi au Palais national, López Obrador a annoncé qu’un plan de relance global sera présenté la semaine prochaine, qui comprend un budget d’investissement pour la relance.

PLUS SUR CE SUJET:

Avec sa maison inondée, elle va travailler en bateau: Violeta García, l’infirmière qui déménage au Mexique

Inondations à Tabasco: il y a 175000 victimes et au moins huit personnes se sont noyées

Un nouveau front froid arrive à Tabasco: de fortes pluies sont attendues pendant quatre jours

Mexico et Nuevo León sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs (3.000 cas), suivis de Guanajuato, Querétaro, qui monte d’une place, Coahuila, Durango, Jalisco, qui monte d’une position.

Mexico et Nuevo León sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs (3.000 cas), suivis de Guanajuato, Querétaro, qui monte d’une place, Coahuila, Durango, Jalisco, qui monte d’une position.

PLUS DE NOUVELLES