Trois maisons qui fonctionnaient comme des ateliers clandestins à Bajo Flores, seront vendues aux enchères par l’État pour indemniser financièrement les victimes de la main-d’œuvre et du trafic sexuel. Ce sont des ateliers qui fonctionnaient sur les Calle Cajaravilla 4675 et 4726, où 34 hommes et femmes de nationalité bolivienne ont été soumis, avec leurs enfants, tous mineurs. Avec 17 heures de travail par jour, les victimes travaillaient et vivaient dans des conditions de surpeuplement. Une visite de ces maisons nous permet de reconstituer leur mode de vie.

Pour cette raison, un homme et ses quatre enfants sont placés en détention préventive. Tel que déterminé par le tribunal, l’organisation dirigée par Kjara Moisés Aliaga et ses enfants Edwin Manuel Aliaga Carlo, Paola Ximena Aliaga Carlo, Oscar Emanuel Aliaga Carlo et Olivia Leonor Aliaga Carlo visait à maximiser le bénéfice économique tiré de la production et de la commercialisation de prêt-à-porter. par les travailleurs boliviens, soumis à des conditions précaires et privés de liberté. La production des vêtements était ensuite commercialisée dans des locaux situés dans le centre commercial de l’avenue Avellaneda dans cette ville.

Mais entre-temps, après approbation judiciaire, le Agence nationale d’administration des biens (AABE), dirigée par Martín Cosentino, a pris la garde de ces propriétés afin qu’elles puissent être mises aux enchères. Tel que rapporté à Infobae lles porte-parole de l’affaire, le produit du produit est remis à la victimes du travail et du trafic sexuel.

La plainte a été déposée en 2017 par le procureur Marcelo Colombo, chef du parquet pour la traite et l’exploitation des personnes (PROTEX) et traitée devant le tribunal fédéral 2, par Sebastián Ramos.

Tout au long de l’enquête, l’existence d’une organisation qui cache, sous un réseau complexe d’entreprises, le but de maximiser le bénéfice économique tiré de la production et de la commercialisation de vêtements fabriqués par des travailleurs boliviens, soumis à des conditions de surpeuplement, a été déterminée. précarité, privés de leur liberté et réduits à la servitude.

Le traitement, auquel vous avez accepté Infobae, il détaille “la production du vêtement a ensuite été commercialisée dans des locaux situés dans le centre commercial de l’Avenida Avellaneda dans cette ville”. Au cours des raids, des personnes ont été retrouvées vivant dans une situation précaire et “des machines à coudre, des rouleaux de tissu, de la ouate, des fermetures à glissière en métal, des fils et d’autres articles de couture” ont été saisis, ainsi que “une grande quantité de vêtements – principalement de campagne-, divers documents, cahiers avec notes, pesos argentins, dollars, yuans, pesos boliviens, nourriture et téléphones portables ». Au moins trois des personnes qui ont été retrouvées à l’intérieur des différentes résidences fouillées – qui étaient toutes de nationalité bolivienne – ont déclaré avoir été victimes d’exploitation par le travail.

L’équipe de professionnels du Programme national de sauvetage et d’accompagnement des personnes endommagées par le crime de traite a indiqué que les personnes interrogées sur place «avaient été retrouvées dans des conditions vulnérables avant leur arrivée à l’atelier / les maisons pillées; se référant au fait d’avoir émigré en République argentine à la recherche d’emplois qui leur permettraient de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. “

Les déclarations. «Nous n’avons pas eu de repos, nous avons travaillé tous les jours. Nous nous levions à 5 ou 6 heures du matin […] ils m’ont fait travailler à la maison […] Ils ne m’ont pas donné de petit-déjeuner parce qu’ils m’ont dit que je n’avais fait aucun progrès, donc je n’ai pas pris de petit-déjeuner et parfois je n’ai même pas déjeuné, je l’ai fait courir. Plusieurs fois, je suis allé sans petit déjeuner et sans déjeuner. J’ai juste dîné à 12 heures du soir », a déclaré l’une des victimes dans le procès auquel Infobae a accepté.

Une visite de l’endroit où ils ont vécu et travaillé

Une autre des victimes a déclaré: «Je me suis enfermé dans une pièce qui avait de nombreuses vestes à fermoirs. J’ai cassé de 5 heures du matin à 10 heures du soir. (…) Ils ne m’ont laissé aucune clé. Ils sont venus me chercher à 10 ou 11 heures du soir. J’ai travaillé du lundi au dimanche. “

Une troisième victime a également assuré: «Mon fils était enfermé (…) tout le temps, jouant avec des jouets, car il disait que les enfants ne pouvaient pas être avec vous parce que nous devions travailler […] Parfois […] il l’a pris [en referencia a M A K], à la lessive, acheter [..]Je le porte, m’a-t-il dit, pour que ça ne me dérange pas de travailler plus. Capable de l’abuser […] il ne voulait pas aller avec lui (…) il avait peur.

Il y avait plus de témoignages: «J’ai réussi à faire en sorte que E me laisse avoir mon fils à mes côtés pendant que je travaillais au moins jusqu’à ce que je commence à marcher. Quand il a commencé à ramper, il m’a interdit de laisser le bébé rester dans la chambre, encore moins avec moi parce qu’il devait travailler, alors Elena enroulait un ruban autour de sa taille et l’attachait à un fer à repasser qui était dans la cour, puis mon bébé le lui passait. attaché à ce bâton comme un animal. “

L’opération de l’organisation consistait à exploiter des ouvriers d’origine bolivienne dans des ateliers clandestins, puis à commercialiser les vêtements dans les magasins de rue sous les marques «LeOt» et «AlicarKidsFashion». Les ouvriers étaient enfermés dans des chambres pendant de longues heures, recevant un seul repas par jour, et menacés par leurs patrons de mettre fin aux productions établies. Les deux maisons avaient des barreaux sur toutes les portes et ouvertures, garantissant ainsi que les travailleurs ne pouvaient pas les quitter.

Le travail dans les ateliers était un travail d’esclave: ils n’étaient pas autorisés à sortir le dimanche ou le samedi. Ils n’avaient pas de repos, ils travaillaient tous les jours.

Alors que Justice a pu reconstruire, les familles ont été amenées par le clan Aliaga de Bolivie avec la promesse de travailler dans un atelier de textile à faire des tâches de couture pour un salaire mensuel de 400 $ US. Bien qu’ils n’aient pas été informés des heures de travail ou de l’emplacement de l’atelier, on leur a promis d’apprendre un métier différent de celui de travailler sur la terre, où ils travailleraient confortablement et obtiendraient un bénéfice annuel de 10000 USD, puis retourneraient à leur travail. pays d’origine.

Une fois en Argentine, rien ne correspondait à cette promesse. Ils ont été emmenés dans des ateliers d’où ils n’étaient pas autorisés à partir, sauf avec l’accompagnement d’un membre de la famille Aliaga, qui les a emmenés dans une cabine téléphonique et leur a fait dire à leurs familles qu’ils travaillaient bien en Argentine.

D’un autre côté, le salaire n’était pas ce qui était offert dans la première offre d’emploi, mais une fois établi, on leur a dit qu’ils seraient payés en leur donnant de la nourriture et 300 pesos argentins.

Selon les témoignages recueillis lors de l’enquête, les journées de travail ont commencé à 5 ou 6 heures du matin enfermées dans différentes pièces. Plusieurs fois, ils manquaient de petit-déjeuner et déjeunaient en avançant la production jusqu’à trois heures du matin, puis ne dormaient qu’une heure parce qu’ils frappaient immédiatement à la porte pour continuer à travailler.

Une fois la production dans les ateliers terminée, la marchandise a été transférée à l’adresse de Bacacay 3591, située à quelques pâtés de maisons de l’avenue Avellaneda où se trouvaient les magasins pour la vente au public. Cette adresse fonctionnait comme un centre de distribution et de stockage de ce qui était produit.

