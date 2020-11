Qu’est-ce qui améliore les systèmes éducatifs?

Quelles sont les clés qui permettent à un système éducatif de s’améliorer? Au contraire, que faut-il faire pour que de plus en plus d’enfants aillent à l’école, afin que l’apprentissage soit plus solide et que les étudiants obtiennent leur diplôme en temps opportun? Avec ces prémisses, la plus grande recherche jamais réalisée en Amérique latine a été développée. Ses résultats, connus dans les dernières heures, ont donné dix «clés» qui mènent au succès.

La recherche a étudié 486 systèmes infranationaux de la région, répartis dans six pays: Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Pérou. Avec une équipe installée dans chaque pays, 17 chercheurs ont suivi l’évolution des indicateurs d’accès à l’éducation, des trajectoires scolaires et des apprentissages au cours des quinze dernières années, de 2004 à 2019.

«C’est une enquête unique dans son ambition», a fait remarquer Áxel Rivas, directeur de l’École d’éducation de l’Université de San Andrés, qui a coordonné l’étude promue par l’Institut Natura et la Fondation Santillana. À partir de cette analyse initiale, ils ont sélectionné un total de douze cas – deux de chaque pays – sur lesquels ils se sont concentrés, avec un travail de terrain et des entretiens avec des experts.

Les cas ont été classés selon quatre typologies. Ceux de type 1 sont ceux qui ont montré des améliorations très notables de la part des experts: Ceará et Pernambuco (Brésil) et Puebla (Mexique). Ceux de type 2 ont également connu une croissance importante mais en petits systèmes: Loncoche et San Nicolás (Chili). Ceux de type 3 se sont améliorés dans certains indicateurs, mais pas si fortement: Córdoba et Río Negro (Argentine), Bogatá et Boyacá (Colombie), Guanajuato (Mexique) et Ayacucho (Pérou). Et enfin, au sein du type 4 il y a un système qui, tout en montrant une évolution soutenue, n’a pas été évoqué par les experts locaux: San Martin (Pérou).

Comme ils l’ont expliqué, il leur était difficile de trouver des cas en suspens en Argentine. Ils ont analysé les 24 provinces et identifié que, sans grandes différences, Córdoba et Río Negro ont été celles qui ont connu la plus grande évolution au cours de la dernière décennie et demie.. Les deux provinces sont de type 3, des systèmes qui montrent une évolution d’indicateurs spécifiques.

Cordoue c’est la province qui s’est le plus améliorée dans les tests d’apprentissage. Peu à peu, il a été parmi les districts avec les meilleurs résultats en langue et en mathématiques. À son tour, la couverture a augmenté de 12 points dans le secondaire et a presque universalisé son taux de promotion à l’école primaire. Au cours des dernières décennies, il a réussi à réduire les excédents d’un peu moins de 15 points de pourcentage.

Dans Fleuve Noir, pour leur part, leurs résultats à l’école primaire se démarquent. Lors des tests d’Aprender, il a occupé les premières places du pays. Entre 2000 et 2018, l’excédent dans leurs écoles a chuté de 26 points. Au lycée, il a également des réalisations remarquables: jusqu’en 2006, il était l’un des districts avec la couverture la plus faible du niveau et a pu augmenter l’accès de 20 points. Au cours des dernières années, il a également été un pionnier dans la mise en œuvre du nouveau modèle d’école secondaire qui s’est peu à peu reproduit dans d’autres juridictions.

«Dans l’enquête, nous avons constaté que les améliorations ne sont pas basées sur les fameuses balles d’argent, sur les politiques de choc, sur quelqu’un qui vient et veut changer d’un jour à l’autre. Le gouvernement de l’éducation doit comprendre le système, générer des objectifs clairs et réalisables, qui au fil du temps sont automatisés pour se concentrer sur les politiques les plus importantes. Prenons un exemple concret: dans une maison louée, on ne fait pas de rénovation parce qu’il sait que c’est temporaire. En revanche, dans votre propre maison, vous pariez sur le long terme”Rivas illustré.

Chaque système infranational a ses singularités. En fait, le degré d’autonomie varie selon les pays. Cependant, Dix «clés» d’amélioration systématique ont émergé de la recherche, caractéristiques qui se répètent et façonnent une «plate-forme du gouvernement de l’éducation».

1) Priorité politique à l’éducation: tous les systèmes qui améliorent parient pour séparer l’éducation des batailles à court terme, pour les sortir de la boue politique. Un exemple clair de ceci est Córdoba, où la même gestion éducative a continué malgré le changement de gouvernement.

2) Ils écoutent les voix du système: l’étude montre que les managers comprennent l’éducation et son fonctionnement, qu’ils respectent les acteurs et tentent de parvenir à un consensus.

3) Vision très claire de vos objectifs: ceux qui obtiennent les meilleurs résultats en éducation savent où ils vont, peuvent partager leurs objectifs et mesurer leurs réalisations. Ils savent clairement quoi et comment. Par exemple, ils indiquent comment ils parviendront à réduire le redoublement à l’école primaire ou comment ils empêcheront les élèves d’abandonner au secondaire.

4) Ils construisent la légitimité: les sous-systèmes qui se démarquent échappent à la vision des raccourcis, ils unissent leurs forces pour forger des alliances et générer de la crédibilité chez les acteurs du système.

5) Leadership réfléchiCeux qui ont un impact éducatif ne sont pas des leaders qui croient avoir la vérité révélée, mais plutôt distribuent le pouvoir et ne sont pas liés à une vision dogmatique.

6) Équipes professionnelles stables: il existe un processus méritocratique lors de la sélection des fonctionnaires qui seront en charge des ministères et des secrétariats. Ils rompent avec l’idée de fragilité, qu’ils sont de brèves accusations.

7) Ils utilisent les informations disponibles: dans les meilleurs systèmes infranationaux, ils sont nourris par la recherche pédagogique. Les écoles savent où elles en sont et la réalisation des objectifs est vérifiée à partir des données.

8) Articulation politique: les managers et la communauté éducative vont dans le même sens. Les administrateurs travaillent main dans la main avec les gouvernements nationaux, les syndicats d’enseignants et les acteurs de la société civile.

9) Ils créent l’identité et la confiance: les décideurs sont respectés. Les enseignants et les familles font confiance à leur aptitude, ce qui conduit à une symbiose.

10) Convertissez les canaux en appareils: ceux qui mènent la politique éducative utilisent les réseaux et les institutions qui travaillent déjà pour donner une vision plus ciblée des résultats.

