(Photo: fichier)

Manuel «N», 37 ans, identifié comme commandant du bataillon d’opérations spéciales, a été retrouvé enveloppé dans une couverture et atteint d’une balle dans la tête, sur un pont ferroviaire en Múgica, Michoacán.

Mercredi dernier à 9 heures, les autorités ont été alertées sur un colis qui semblait être un corps humain. Des éléments de la police ont été transférés sur le site et ont bouclé la zone et averti les représentants sociaux.

Le personnel de l’Unité des services d’experts et des scènes de crime, ainsi que des éléments de l’Unité spécialisée pour les enquêtes et la persécution des homicides, ont attesté le retrait du corps, qui a été transféré à Semefo aux fins de la loi.

Cette même semaine, en Villa Madero, Michoacan, le directeur adjoint de la police municipale, Gerardo Vázquez Bucio, a été assassiné alors qu’il participait à un appel pour violence familiale.

Selon certaines informations, le directeur a frappé à la porte de l’immeuble où des violences familiales étaient perpétrées, l’auteur présumé a ouvert la porte et a tiré sur la tête de Vázquez Bucio.

Une escorte du commandement de la police a réagi et a tiré avec son arme contre le présumé criminel, le frappant au cou. Les ambulanciers paramédicaux locaux ont soigné Vázquez Bucio et ont tenté de le transférer dans un hôpital régional, bien qu’il soit décédé en chemin. La personne supposée responsable est traitée dans un hôpital local.

Violence au Michoacán

Des membres présumés du CJNG ont lancé un défi vidéo aux Cartels unis (Photo: Spécial)

Michoacan, situé dans le centre-ouest du pays, traverse le moment le plus sanglant de son histoire. Les images des derniers affrontements, avertissements, morts et tortures, menacent la faiblesse de l’État qui répète qu’il n’est pas en guerre.

Il Cartel de nouvelle génération de Jalisco(CJNG), l’organisation criminelle la plus puissante du Mexique, est en phase d’expansion dans l’État depuis au moins 14 mois, et rien ne semble l’arrêter. Sa lutte pour le pouvoir a conduit à d’importants massacres et opérations.

La tentative de la CJNG de s’emparer des terres de l’avocat a atteint le point de défier le groupe criminel local, Cartels unis. Votre guerre n’est pas d’actualité. Juan José Álvarez Farías, alias le «grand-père», leader absolu de cette dernière organisation, opère en Tepalcatepec, Michoacán.

Le «grand-père», qui à un moment donné a pris les armes contre le crime organisé, a été accusé d’être le chef présumé de la place. Cartel de Los Valence, mais en 2009 Il a été accusé d’être lié au CJNG, étant son opérateur dans Michoacan et lieutenant en Tepelcatepec, Sahuayo, Juquilpan et Aguililla.

Le 6 mars de la même année, il a été arrêté à Buenavista Tomatlán, en possession d’armes à l’usage exclusif de l’armée, mais a été libéré peu après.

En février 2014, il a été vu lors d’une réunion d’autodéfense avec le Commissaire à la sécurité du Michoacán, Alfredo Castillo, avec qui il s’est mis d’accord sur des stratégies de sécurité et des actions de coordination afin de regagner la sécurité de la région de Tierra Caliente.

La rencontre a généré de multiples spéculations, notamment parce que la cellule criminelle de Los Valencia serait le principal responsable des exécutions à Tierra Caliente.

Le 20 août 2016, il a été attaqué par un groupe armé: il a été blessé, mais son neveu de 11 ans est décédé.

Un peu moins d’un an, le 27 mai 2018, il a de nouveau été arrêté lors d’une opération du Secrétariat de la Marine (Semar) et après son arrestation, les habitants ont bloqué la route et incendié des véhicules.

Un juge a déclaré la détention d’El Abuelo illégale, donc le 30 mai, à peine trois jours plus tard, il a été libéré et avec une fête, des applaudissements et des cris, ils l’ont reçu dans la ville de Tepalcatepec.

Selon un rapport de renseignement, Farías a autorisé le CJNG à s’infiltrer à Los Reyes, dans le Michoacán. Il a représenté les “jaliscos” et est devenu l’un des principaux opérateurs.

La rupture entre le CJNG et “Abuelo” est intervenue après la tentative de meurtre d’un baron de la drogue discret avec qui Farías était allié: Miguel Angel Gallegos Godoy, connu comme le “Seigneur de Zicuirán”. Puis, le «grand-père» a fermé Tepalcatepec et a fermé l’entrée d’Apatzingán, Buenavista, Periván et Uruapán pour ses anciens partenaires de Jalisco. Depuis, ils sont impliqués dans une guerre sans fin.

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

Cauchemar à Guanajuato: 2021 a commencé par deux massacres et une augmentation des homicides