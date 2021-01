Félix Salgado Macedonio est accusé d’avoir violé une femme (Photo: Morena.senado.gob.mx)

La candidature controversée de Félix Salgado Macedonio au poste de gouverneur de Guerrero par Morena continue de donner à l’opinion publique de quoi parler, puisque l’accusation de viol portée contre lui en 2017 place le profil du sénateur licencié au centre d’un très large débat.

L’existence de l’enquête contre le législateur moreniste n’est pas nouvelle, en fait il y a eu un Manifestation de femmes féministes devant le bâtiment officiel du Mouvement national de régénération (Morena) à Mexico, où ils ont souligné la responsabilité présumée de Salgado Macedonio dans les charges retenues contre lui; cependant, Mario Delgado, président du parti, a décidé de le mettre comme candidat virtuel pour gouverner l’une des entités les plus durement touchées par la violence au Mexique.

L’affaire a gagné en notoriété au fil du temps et, petit à petit, différents médias se sont abonnés au débat public de la pré-candidature, où une autre figure est apparue comme candidat possible: Amílcar Sandoval Ballesteros.

Fiche du dossier contre Félix Salgado, candidat de Morena à la direction de Guerrero (Photo: Julio Hernández López)

Concernant l’instruction judiciaire, ce mercredi 6 janvier, le journaliste Julio Hernandez Lopez, à travers son Portail Julio Astillero publié une partie des pages qui composent le dossier complet dans lequel l’homme politique est indiqué avoir commis le crime de viol intentionnel, qui documente le témoignage de la victime, ainsi que des photographies et des observations médicales qui témoignent d’une série de blessures physiques générées par des agressions sexuelles.

Selon la victime, identifiée dans le dossier comme JDC, la première fois qu’elle aurait été abusé sexuellement par Salgado Macedonio le 20 mai 2016, lorsque l’actuel sénateur licencié l’a invitée chez lui pour faire un don à la fondation qu’il soutenait. Ceci parce que la femme travaillait dans une fondation qui aidait les animaux et que le politicien allait lui donner des croquettes.

À son arrivée au domicile, elle a été reçue par un employé nommé Paty, qui lui a offert un boisson qui a causé de l’inconfort, des étourdissements et, enfin, une perte de conscience.

Félix Salgado Macedonio, candidat de Morena au poste de gouverneur de Guerrero (Photo: File)

Quand elle s’est réveillée, elle était allongée sur un lit dans une chambre à l’étage supérieur de la maison, où elle a remarqué que ses vêtements n’étaient pas à sa place. A ses côtés se trouvait Felix Salgadom qui lui aurait dit “Tout ira bien petite fille”. Paniquée, la femme a fui la maison.

Peu de temps après ce qui s’est passé, JDC a reçu un appel du sénateur licencié, qui lui a assuré qu’il avait vidéos et photos compromettantes. Pour le prouver, il a envoyé l’un d’eux et l’a envoyée appeler son bureau le lendemain, où il la maltraiterait à nouveau, sous la menace de l’accuser avec son mari qui, selon leurs témoignages, est lié à l’actuel gouverneur. de Guerrero, Héctor Astudillo.

Dans une autre rencontre, la victime a raconté qu’elle avait été forcée de lui faire une fellation et que lorsqu’elle avait refusé, elle avait été battue. “Il a attrapé une ceinture et a commencé à me battre et à me violer à plusieurs reprises”, raconte le texte. Il est également rapporté que la situation contre JDC est restée ainsi pendant plusieurs mois jusqu’à ce qu’elle soit renvoyée, car elle a déjà résisté aux abus. Puis elle a porté plainte et a été menacée par le morenista. “Il m’a menacé, en me disant qu’il ferait du mal à ma famille et à mon mari, même si je le quittais il pourrait me tuer parce que j’étais déjà à lui et qu’ils ne lui feraient rien à cause du pouvoir qu’il a”.

Ce récit intensifie le contexte de la nomination du sénateur licencié, puisque certains partisans de Morena comme Les Mijis ou John AckermanIls avaient souligné que Salgado Macedonio n’était pas le meilleur profil du parti.

