Une femme est décédée au milieu d’une fusillade entre deux gangs

Les enquêteurs ont identifié Griselda Lassala comme l’auteur matériel du crime, l’infirmière tuée par une balle dans la poitrine hier matin alors qu’elle était au milieu d’une fusillade à Florencio Varela, le voleur retenu à quelques mètres de la scène: Antonio Ferreyra, 37 ans, qui a des antécédents d’enlèvement par extorsion.

Comme l’ont confirmé des sources judiciaires Infobae, les données sont issues du résultat d’un contrôle balistique ordonné par le procureur chargé de l’enquête, Hernán Bustos Rivas, qui a révélé que le projectile trouvé dans le corps de la femme avait été tiré par le pistolet Bersa Thunder de 9 millimètres porté par Ferreyra au moment de son arrestation. Après son arrestation, le voleur a été emmené dans un centre de santé de la région, après avoir été abattu par l’un de ses complices au milieu de la fusillade.

Bientôt, le procureur Bustos Rivas, chef de l’UFI n ° 5 de Florencio Varela, inculpera Ferreyra pour l’homicide et prendra une déclaration d’enquête une fois qu’il aura été libéré. Le délinquant, comme l’ont confirmé les enquêteurs auprès de ce média, Il est accusé d’un casier judiciaire pour enlèvement extorsionné, raison pour laquelle il a purgé une peine de 12 ans de prison. Ferreyra, jusqu’à présent, est le seul arrêté pour le crime alors que la police recherche le reste du gang qui s’est échappé à bord d’un White Volkswagen Gol Trend, un véhicule qui a été retrouvé abandonné dans la région de Don Orione.

L’arme qui a été saisie du voleur lors de son arrestation.

L’incident s’est produit hier quelques minutes avant 17h30 sur la rue Islas Orcadas entre Arrecifes et Rauch dans le quartier de Villa Angelica, alors que l’infirmière de 44 ans attendait le bus pour aller travailler à l’hôpital neuropsychiatrique Braulio Moyano.

On pensait à l’origine que la fusillade avait eu lieu au milieu d’une confrontation entre gangs. Cependant, au cours des dernières heures, il a été constaté que le groupe composé de Ferreyra et de quatre autres criminels avait commencé la fusillade au moment où ils tentaient de voler les armes au personnel de la société de sécurité privée Codecop qui voyageait sur un téléphone portable.

L’infirmière, après avoir remarqué la fusillade, a tenté de se réfugier à l’arrêt de bus, mais a été touchée par l’un des projectiles qui l’a frappée à la poitrine et lui a causé la mort instantanée. L’un des hommes qui travaille pour Codecop a également été abattu de la main droite, alors qu’il était hors de danger.

La victime, Griselda Lassala

Après avoir été assisté à l’hôpital Florencio Varela, l’employé de Codecop a témoigné sur ce qui était arrivé à la police et raconté que l’un des voleurs lui avait dit: «Donnez-moi les armes que vous avez “. Après la fusillade et à environ 150 mètres des lieux, la police a arrêté Ferreyra avec une blessure par balle dans le bas du dos, pour laquelle il a été emmené à l’hôpital et admis pour observation, alors qu’il était hors de danger.

C’est un risque de sortir et de gagner la mangue (Alberto, frère de la victime, Griselda Lassala)

Hier, après le crime de Lassala, son mari, Claudio, s’est souvenue d’elle comme une femme “très bien, qui n’a baisé personne et à 4 heures du matin se leva pour aller travailler.” Et, le cœur brisé, il a déploré: «Ce n’est pas juste, ils ont ruiné ma famille, ils ont ruiné mon fils, ils ont ruiné tout le monde. Désormais, personne ne le rend à ma femme, et mon fils ne le rendra pas non plus à sa mère ».

«C’est un risque de sortir et de gagner le manche. Ma sœur allait faire son travail. Vous ne pouvez pas croire que vous avez été laissé au milieu de ces criminels qui mettent fin à la vie d’une femme innocente, bonne et travailleuse qui quitte une famille », a déclaré Alberto, le frère de Griselda. Et j’ajoute: “De cette façon, vous ne pouvez plus continuer. Tous les voisins qui sortent à l’aube ont peur. La police doit être là pour assurer la sécurité. Peut-être que maintenant nous allons voir des voitures de patrouille faire demi-tour, mais ensuite tout reviendra à la même chose. C’est tellement triste à quoi nous nous habituons».

De son côté, Vanesa, la sœur de l’infirmière assassinée, a déclaré qu’ils ne prévoyaient pas de quitter le quartier. «Nous vivons ici depuis plus de 40 ans, mais déménager n’est pas la solution. Nous ne partons pas ».

