Le Yoga AIO 7, un ordinateur de bureau à écran rotatif, a été dévoilé par Lenovo au CES 2021.

C’est un PC de bureau tout en un, avec Windows 10 et avec charnière rotative. Modèle Yoga AIO 7 a été présenté par Lenovo dans le cadre de CES 2021. L’écran à lunette mince peut être facilement pivoté pour être portrait ou paysage. L’angle de vision peut également être incliné jusqu’à 20 degrés.

L’équipement, étant rotatif, prend moins de place. Vous permet de connecter un autre appareil pour activer l’écran à distance depuis une tablette ou un smartphone sans avoir à allumer l’ordinateur de bureau. De plus, dans une prochaine mise à jour, il vous permettra de visualiser le contenu comme s’il s’agissait d’un téléviseur intelligent 4K.

Lors de la rotation, le contenu est automatiquement tourné sur l’écran du PC. L’équipement comprend des haut-parleurs stéréo JBL situés sous l’écran rotatif et des accessoires tels qu’un clavier et une souris sans fil et une webcam amovible de 5M située sur le dessus.

Selon la société, cette équipe dispose du premier panneau IPS 4K 27 pouces dans un ordinateur de bureau tout-en-un, avec prise en charge des normes de couleur 99% DCI-P3 et 99% Adobe RVB. Vous pouvez choisir entre un processeur AMD Ryzen 5 4500H ou un Ryzen 7 4800H. Il dispose d’une mémoire maximale de 32 Go de DDR4, et la version la moins chère intégrera 16 Go de RAM.

Le constructeur chinois a développé avec ce modèle un appareil également conçu pour de bonnes performances de jeu grâce à ses graphismes, avec un GPU NVIDIA GeForce RTX 2060. En outre, il dispose de la fonctionnalité mains libres Alexa utilisant les microphones intégrés du Yoga AIO 7 pour parler à l’assistant, et avec la voix seule, il est possible de définir des rappels, de contrôler les appareils connectés connectés et de lire de la musique.

Ce mode est appelé par le fabricant comme ‘Afficher le mode’ et permet de contrôler l’équipement en utilisant uniquement notre voix. Ensuite, il est possible de faire la même chose que nous le ferions avec un haut-parleur intelligent de la famille Amazon Echo Show.

Concernant le stockage secondaire, il combine une unité SSD d’une capacité maximale de 1 To et une interface NVMe M.2 et un disque dur mécanique jusqu’à 2 To. Ce PC de bureau arrivera sur le marché en avril 2021 avec un prix de base d’environ 1450 $.

En outre, la société a présenté les moniteurs L24I-30 et L27E-30, une nouvelle série qui utilise des panneaux IPS pour obtenir des images nettes et nettes avec des angles de vision larges. Ils sont conçus pour dissimuler la gestion des câbles et un support de smartphone intégré. Les deux modèles ont une garniture de ton noir Raven et un profil ultra-mince, avec un dessus de 7,1 mm et pratiquement pas de bords sur trois côtés.

Les deux moniteurs ont une résolution Full HD (1920 x 1080) de 23,8 ″ sur le Lenovo L24i-30 ou de 27 pouces sur le L27e-30. Il est doté de la technologie antireflet Eye Comfort certifiée TUV Rheinland pour minimiser la lumière bleue et le scintillement tout au long de la journée. Ils disposent également de la technologie AMD FreeSync pour faciliter des sessions de jeu fluides sans déchirure d’image. De plus, ces écrans atteignent des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 75 Hz via leurs ports d’entrée HDMI.

D’autre part, la société chinoise a présenté les derniers appareils de la gamme LAVIE de NEC Personal Computers, une joint-venture entre Lenovo et NEC Corporation. Un des points forts est le PC convertible 8 ″ LAVIE MINI de poche qui fonctionne avec un processeur mobile Intel Corei7 de 11e génération et des graphiques Intel Iris Xe. Il dispose d’un écran tactile WUXGA (1920 x 1200) de 8 ″, d’un poids de 579 grammes qui permet le transport.

