Ce matin, deux opérations parallèles ont commencé dans la maison privée et le bureau privé de Leopoldo Luque

Ce dimanche, vers 8 h 45, des membres de la DDI de San Isidro de la police de Buenos Aires, avec la collaboration de la PFA, ont perquisitionné la maison privée et le bureau privé de Leopoldo Luciano Luque, le neurochirurgien qui a été le dernier médecin personnel de Diego Armando Maradona à ce mercredi 25 novembre à midi, il est décédé vers midi dans une maison du quartier privé de San Andrés, du parti de Buenos Aires de Tigre.

La procédure a été autorisée par le juge des garanties de San Isidro Orlando Diaz après une demande du procureur de Benavídez Laura Capra, en charge du dossier, avec le procureur général du district John Broyad et pièces jointes Patricio Ferrari et Cosme Iribarren.

Les antécédents médicaux, les ordinateurs et la documentation de Maradona ont été saisis chez Luque

L’enquête porte désormais sur le crime d’homicide coupable et les opérations surviennent après les témoignages que Dalma, Giannina et Jana, les trois filles de Maradona, ont fait ce samedi.

Le principal objectif pour s’enquérir des causes de décès et de l’intervention des professionnels était l’histoire clinique. Ce document, les antécédents médicaux de la star, est apparu et a été enlevé dans la maison privée de Luque, dans la rue du 30 au 1800 septembre, sur la commune d’Adrogué, ainsi que cinq ordinateurs portables, trois téléphones portables, divers documents et livres de recettes.

Le raid sur la clinique du Dr Leopoldo Luque dans le quartier de Belgrano (REUTERS / Agustin Marcarian)

En parallèle, avec le soutien de la Division d’enquête sur les crimes contre l’ordre constitutionnel, la justice a fait une descente dans le bureau privé de Luque à la clinique située au coin de l’Avenida del Libertador et de Juramento, dans le quartier de Belgrano à Buenos Aires, où un ordinateur de bureau, un cahier, un dossier personnel du neurochirurgien et un tampon médical ont également été saisis.

La justice a ouvert une enquête pour irresponsabilité présumée dans la prise en charge du patient depuis son admission à la clinique Ipensa de La Plata, où il a été admis le 2 novembre pour subir des contrôles généraux en raison d’une détérioration évidente de son état de santé. Luque a parlé, à ce moment-là, d’une déshydratation et d’une anémie: il a précisé qu’il ne mangeait pas et qu’il était psychologiquement malade.

Après la déclaration des filles de l’ancien joueur, la couverture de l’enquête est devenue un homicide involontaire coupable Oui L’urgence des raids s’explique par la tentative d’empêcher l’effacement ou l’élimination des éléments qui peuvent être essentiels à la clarification du fait.

Actualités en développement

Avec des informations de Federico Fahsbender et Martín Candalaft

