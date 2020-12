Après avoir été libérés provisoirement, le médecin et son mari, une infirmière, sont partis pour retourner travailler et continuer à lutter contre la pandémie de COVID-19 (Photo: Twitter / @ Omar_Aguilar212)

Le médecin Azucena Calvillo, accusée de meurtre qualifié en degré de tentative, il a réalisé obtenir la liberté provisoire sous caution pour affronter le processus en toute liberté aux premières heures de ce mercredi. Le crime est jugé dans contre la patient avec COVID-19, magistrat Héctor Silva.

Originaire de l’entité fédérative de Zacatecas, le médecin, au milieu de pleurer, ça a donné Merci pour la solidarité du personnel de santé.

«Je vous remercie de tout mon cœur… Je ne peux pas, je suis nerveux. Je n’avais jamais été dans une situation comme celle-ci. Merci beaucoup d’être ici pour me soutenir… Merci à tous, merci! Que Dieu vous bénisse tous, merci du fond du cœur!»A déclaré Azucena Calvillo, selon Excelsior.

Le processus juridique du médecin commence; cependant, sa défense a déclaré qu’elle pourrait la conduire à la liberté.

Il a réussi à obtenir une mise en liberté provisoire sous caution pour affronter librement le processus aux premières heures de ce mercredi. Le crime est prononcé contre le patient atteint du COVID-19, le juge Héctor Silva (Photo: Twitter / @ pilaraguilarm)

“Est-ce la procédure Pas encore finiPar conséquent, j’ai la liberté immédiate du médecin. Vous voyez le terme constitutionnel que je vous avais déjà expliqué précédemment. Nous avons l’audience à partir de lundi, Mais le médecin sera libre de la sortir calmement de l’audience, nous nous en occuperons.», A déclaré Héctor Pérez, l’avocat du médecin, selon le journal.

Après avoir obtenu sa libération conditionnelle, le Dr. et son mari, une infirmière, sont partis pour retourner travailler et continuer à lutter contre la pandémie de COVID-19.

Dans la nuit du 8 décembre, les médecins, la famille et les amis du Dr Azucena Calvillo ont manifesté devant le bureau du procureur de l’État de Durango pour exiger sa libération. Après avoir été arrêtée pour meurtre d’un fonctionnaire dans le Hôpital de zone générale avec médecine familiale (HGZ / MF) N ° 1 de Durango, le Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS).

Le mandat d’arrêt émis contre lui aurait été donné pour le crime de tentative d’homicide contre le juge de tutelle. Hector Silva Delfín.

Dans la nuit du 8 décembre, les médecins, la famille et les amis du Dr Azucena Calvillo ont manifesté devant le bureau du procureur de l’État de Durango pour demander sa libération (Photo: . / Jaime Ávalos)

Lors d’une conférence de presse, le parquet a annoncé que les caméras de sécurité de l’institution avaient été examinées. Il a été établi qu’ils avaient confirmé qu’à 4 heures du matin le jour en question, une femme est entrée à des moments différents de son travail.

Il a assuré qu’il y avait des témoins du crime et qu’ils ont identifié Azucena Calvillo en tant qu’agresseur présumé. “Elle entre sciemment dans quelle cabine (le patient) est connectée à un respirateur, sachant parfaitement comment fonctionnent ces équipements, elle les déconnecte, les éteint», A déclaré la procureure Ruth Medina Alemán.

Dans une seconde partie de l’accusation, il est dit que la femme portait une seringue avec une substance qu’elle a tenté d’appliquer au juge de contrôle. Le contenu de l’instrument, a-t-il souligné, a également été mis à la disposition des autorités compétentes pour analyse.

Par la suite, il a été interrogé sur la question de savoir si l’arrestation du professionnel de la santé pouvait être considérée comme une disparition comme indiqué. “Il n’y a pas de disparition”, a répondu le procureur. Il a souligné que l’accusé aujourd’hui jouit de toutes les garanties et libertés pour se défendre.

Le procureur a assuré que l’IMSS avait présenté la plainte et fourni des éléments contre Calvillo. Cependant, il n’a pas non plus accepté de divulguer l’heure de l’arrestation et a assuré qu’il serait du devoir de sa défense de définir les preuves à présenter au cours du processus (Photo: . / Luis Torres)

Il a souligné que l’arrestation du médecin ce n’était pas arbitraire, puisqu’ils avaient suffisamment d’éléments pour demander le mandat d’arrêt. En revanche, il a refusé de confirmer si la femme avait été détenue au secret après son arrestation. Sur la version des proches, il a répondu:

Je ne pouvais pas le dire, ils m’ont parlé très tôt, nous avons donné toutes les garanties à qui j’ai parlé, communiquant avec différents secteurs, communiquant où elle est, soigné et sauvegardé ses droits

Le procureur a assuré que l’IMSS avait déposé la plainte et éléments contribués contre Calvillo. Cependant, il n’a pas non plus accepté de divulguer l’heure de l’arrestation et a assuré qu’il serait du devoir de sa défense de définir la preuve à présenter au cours du processus.

D’un autre côté, les manifestants assurent que Calvillo était détenu depuis la nuit du lundi 7 décembre, la date à laquelle elle aurait été détenue au secret. Son mari, Sergio Soto, a déclaré que l’arrestation du médecin était survenue peu de temps après qu’elle lui ait dit qu’elle rentrerait chez elle.

Les manifestants ont assuré que Calvillo était détenue depuis la nuit du lundi 7 décembre, date à laquelle elle aurait été détenue au secret (Photo: . / Luis Torres)

Selon Milenio, quand il a essayé de communiquer à nouveau avec elle, le téléphone était éteint et n’a pas pu la recontacter.

Concernant les manifestations, Medina Alemán a appelé les citoyens et le secteur de la santé à considérer que le pays est actuellement traverse une pandémie dans laquelle personne ne peut augmenter un décès de plus.

L’IMSS, pour sa part, a publié une déclaration sur ce qui s’est passé dans laquelle il a signalé qu’il collabore avec la FGE et a lancé un appel à “Les autorités locales pour que la procédure régulière, la présomption d’innocence et la clarification des faits soient respectées à tout moment”.

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

Les hélicoptères avec vue panoramique sur le fils de “Chapo”: c’est ainsi que le “Roi de la cocaïne” est transporté

Un ancien chef de la sécurité spatiale israélienne a assuré que des extraterrestres existaient et qu’une << Fédération intergalactique >> avait demandé à garder le secret pour le moment

Infonavit a converti 73000 crédits de salaire minimum en pesos: comment ils sont traités

La clé de l’impunité de «Mayo» Zambada: «S’ils le voulaient, ils pourraient l’arrêter demain», déclare Anabel Hernández