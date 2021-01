Il est apparu que le personnel administratif de la PEV avait déjà effectué une enquête sur les dégâts et les pillages pour déterminer plus tard les pertes matérielles (Photo: Galo Cañas / Cuaroscuro)

L’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) a annoncé ce mardi que le campus numéro 7 de la Ecole nationale préparatoire Ezequiel A. Chávez (ENP) il a été libéré et récupéré par les autorités universitaires.

Par un communiqué, l’UNAM a dénoncé que le campus était Pris depuis la mi-novembre par des personnes au visage couvert et en dehors de la communauté scolaire.

“Le campus du lycée a été pillé et sournoisement vandalisé par le groupe d’hommes cagoulés, qui avaient refusé à tout moment d’engager un dialogue avec les autorités et les responsables de l’ENP », lit le communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Selon les rapports de la Maison maximum d’études, les destructions et les pillages perpétrés par les Paristas ils concernaient principalement les salles informatiques, les laboratoires, les bureaux administratifs, les services scolaires, les services médicaux et la bibliothèque.

Il est apparu que le personnel administratif de la PEV Elle a déjà réalisé une enquête sur les dommages et les pillages pour déterminer ultérieurement les pertes matérielles et le montant économique des dommages.

Le mandat d’Enrique Graue a été caractérisé par des cas de violence et d’insécurité au sein de l’UNAM. (PHOTO: GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM)

Finalement, l’UNAM a souligné qu’elle avait déposé une plainte pénale devant l’autorité correspondante et exigeait une enquête approfondie. “Trouver les responsables de cet acte qui outrage et porte atteinte au patrimoine, non seulement l’université, mais la nation.”

Pour ce qui est dit, Le groupe de jeunes qui a maintenu la saisie a exigé que l’UNAM révoque l’organe directeur de Prepa 7, cesse le harcèlement sexuel et l’installation de sentiers sûrs dans la région de Calzada de la Viga et Zoquipa dans le quartier Lorenzo Boturini dans le bureau du maire de Venustiano Carranza, à Mexico.

UNAM FERMÉ 2020 AVEC TOMAS

L’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), a rapporté que le 9 décembre, un groupe de 16 hommes cagoulés entrés illicitement aux bureaux de la Direction générale de l’administration scolaire (DGAE), situé à Ciudad Universitaria (CU), causant des dégâts dans son sillage.

Les autorités ont indiqué que pendant la nuit, certains des hommes cagoulés ont quitté les bureaux de la DGAE, faisant des ravages sur les véhicules et autres installations universitaires, en outre, “Ils ont volé de la nourriture produite et commercialisée à la Faculté de médecine vétérinaire et de zootechnie. “

Les jeunes au visage couvert appartiennent au groupe autoproclamé Diffusion communiste anarchique, qui ont transmis des vidéos sur leurs réseaux sociaux pour documenter les événements et confirmer leur version.

Ces dernières années, des étudiants de l’UNAM ont organisé des manifestations pour rendre visible la violence sexiste qui est vécue à la Maison maximum d’études. (Galo Cañas / Cuaroscuro)

Selon Diffusion communiste anarchique, l’action est pour le retrait improvisé des matières est étendu à la communauté universitaire du secondaire supérieurEn d’autres termes, les étudiants des Collèges des Sciences et Humanités (CCH) et de tous les campus de l’Ecole Nationale Préparatoire sont inclus.

Pour empêcher les étudiants de quitter leurs études, ils exigent que le pass règlement n’est pas pris en compte cette année scolaire 2020-2021. Ils soulignent que ceux qui ont dû se retirer temporairement en raison du contingent sanitaire ne seront pas affectés de cette manière.

Aussi que est réintégré à l’université et son partenaire Adán Fernández est libéré, qui est emprisonné après une attaque de porril à la Faculté des hautes études d’Acatlán, lors de la demande de cessation de la violence sexiste.

Selon les jeunes, l’adaptation à la modalité virtuelle de la pandémie du COVID-19 était «chaotique, stressante et dans certains cas impossible».

Ils ont souligné que, une formation insuffisante a été donnée aux enseignants et les étudiants à s’adapter, ce qui provoqué une augmentation des abandons scolaires.

