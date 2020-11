Le prêtre Raúl Anatoly Sidders

Le juge de La Plata a ordonné ce lundi l’arrestation du prêtre Raúl Anatoly Sidders, qui a travaillé comme enseignant et confesseur dans une école privée de la capitale Buenos Aires, Accusé d’avoir abusé sexuellement d’un élève de l’établissement entre 2004 et 2008.

Sidders – 60 ans, dont 32 en tant que prêtre – était professeur et prêtre de l’école San Vicente de Paúl de La Plata. Le prêtre a également eu son passage à la télévision par câble, où il a animé l’émission: “Ave María Purísima” et a été diffusé sur une chaîne de La Plata. Là, Sidders a été montré à l’écran avec une soutane et une casquette rurale ou un chapeau ecclésiastique avec un compagnon à la main et à ses pieds, des garçons et des filles assis en cercle, tout en faisant monologues particuliers, parfois misogynes dans leur contenu.

Le dossier pour lequel la DDI de La Plata le recherche intensément, quand l’avocat Juan Pablo Gallego, qui a également agi en tant que plaignant dans l’affaire qui a condamné le prêtre Julio César Grassi, a signalé Sidders pour avoir agressé sexuellement une fille de moins de 11 ans. L’accusation est tombée sur l’UFI N ° 1 de La Plata en charge du procureur Álvaro Garganta. Le procureur a alors adressé une lettre à l’archevêché de La Plata pour lui envoyer une copie du dossier ecclésiastique des Sidders et a demandé à la Cour des garanties de La Plata n ° 2 que “interdire au défendeur de quitter le pays car il existe un risque potentiel de fuite “.

Ainsi, le tribunal a ordonné aujourd’hui son arrestation par le crime d’abus sexuel gravement scandaleux en raison de sa durée dans le temps et des circonstances de son exécution doublement aggravées. Sa victime avait entre 11 et 14 ans.

Sidders à l’école où il travaillait.

Garganta dans la demande d’arrestation a détaillé que le prêtre avait abusé du mineur “qui lui fit mettre ses mains dans les poches de sa soutane et sentir sa verge en érection. Situations survenues dans la cour de l’établissement et pendant les recoins qui ont gravement endommagé la santé mentale de la jeune fille ».

«De même et aux occasions habituelles où le sacrement de confession a été reçu Elle a corrompu le mineur avec des explications très personnelles sur la façon de se masturber, de pratiquer le sexe oral et d’avoir des relations sexuelles avec un accès charnel avec son petit ami», A précisé le procureur dans sa lettre.

Dans la lettre, Garganta a fait remarquer que la mesure coercitive est demandée en raison de la peine élevée et parce que sa zone de résidence est à la frontière, Misiones, avertissant alors qu’il existe “des éléments suffisants pour supporter le risque de fuite en cas de condamnation”.

La femme qui a porté plainte, pour sa part, a déclaré que le prêtre avait commencé à la harceler à l’âge de 11 ans. “En hiver, devant tout le monde, il me faisait mettre mes mains dans les poches de sa soutane car il disait que mes mains étaient froides, et il me faisait sentir son érection», A déclaré la jeune femme à Prensa Obrera.

Il a également assuré que le prêtre, lors de la confession, «Il m’a demandé si je savais comment me masturber et comment j’ai dit non, il m’a expliqué avec ses doigts, sans me toucher, comment je devais le faire. Il a suggéré que je le fasse en pensant à lui et que dans la confession suivante je lui dise ce que j’avais ressenti “.

Sidders à gauche La Plata fin juin à aller à Misiones, où il est secrétaire de l’évêque du diocèse de Puerto Iguazú, Monseigneur Baisi, qui entre avril 2010 et mai 2020 a été évêque auxiliaire dans la capitale provinciale.

